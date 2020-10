Goldener Pfeil richtet Hallensaison-Meisterschaft im Freien aus

Die zehn Schützen, die an der Hallen-Vereinsmeisterschaft im Freien teilnahmen, wurden bedingt durch die Corona-Vorschriften in zwei Gruppen geteilt.

Herzberg. Der Herzberger Bogensportverein passt das Konzept für die Meisterschaften an die Corona-Pandemie an.

Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen: Unter diesem Motto könnte die Vereinsmeisterschaft des Bogensportvereins „Goldener Pfeil Herzberg“ gestanden haben.

Normalerweise werden zwei Vereinsmeisterschaften pro Sportjahr ausgerichtet. Eine in der Freiluftsaison, meistens in den Monaten Mai oder Juni, und eine weitere für die Hallensaison, meistens im November. Bedingt durch die Corona-Pandemie ist dieses Vorgehen für das Sportjahr 2020/2021 nicht umsetzbar gewesen. Sämtliche offizielle Meisterschaften wurden für 2020 abgesagt, so auch die Vereinsmeisterschaft der Freiluftsaison.

Für die kommende Hallensaison wurde das „Meisterschaftskonzept“ weiter angepasst. So wurde die Vereinsmeisterschaft Halle bereits auf dem Schießplatz draußen ausgetragen und nicht in der Sporthalle, um Ergebnisse für eine Kreismeisterschaft der Hallensaison zu ermitteln. Darüber berichtete der Verein in einer Mitteilung.

Interne Kreismeisterschaften

Demnach werden die Kreismeisterschaften dieses Jahr bei jedem Verein direkt ausgerichtet und vom Kreisschützenverband Südharz abgenommen, so dass die Ergebnisse offiziell verwendbar sind. So konnte der Vorsitzende des Bogensportvereins Goldener Pfeil Herzberg, Achim Bergmann, kürzlich zehn Schützen zur ersten Vereinsmeisterschaft Halle im Freien auf dem Schießgelände begrüßen.

Unter Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften fand das kleine vereinsinterne Turnier reibungslos statt, so der Verein. Achim Bergmann lobte die Disziplin bei der Einhaltung der Hygienevorschriften, die den Schießbetrieb nicht wesentlich beeinflussten. Lediglich mussten zwei Gruppen gebildet werden, um allen Teilnehmern einen Schießplatz gewähren zu können. Geschossen wurde ausschließlich auf 18 Meter.

Die Ergebnisse

In der Juniorenklasse erzielte Nils Knöchelmann 488 Ringe. In gleicher Klasse weiblich erreichte Dorothea Schönrock 442 Ringe. Franz Weller musste sich in der Seniorenklasse mit einem Ring Herbert Holzapfel geschlagen geben. Weller erreichte 431 Ringe und Holzapfel 432 Ringe. Knapper und spannender hätte es nicht ausgehen können. In der Damenklasse erzielte Junko Weller-Yoshimura insgesamt 481 Ringe. Uta Voigt schloss das Turnier in der Damen Masterklasse mit 391 Ringe ab.

Einziger Starter in der Klasse „Herren“ war Christian Grund, der insgesamt 408 Ringe erzielte. Ebenfalls wieder ein Ring weniger erreichte Thomas Amberge (407 Ringe). Amberge startete jedoch in der Masterklasse. Einziger Blankbogenschütze, das heißt ohne Visier und weitere Hilfsmittel, war Stephan Stender. Dieser erreichte 469 Ringe und startete in der Herren-Blankbogenklasse.

Trotz der coronabedingten Einschränkungen ist es für Interessierte möglich, ein Schnuppertraining beim Bogensportverein Goldener Pfeil Herzberg zu absolvieren. Eine Voranmeldung ist jedoch erforderlich. Die entsprechenden Kontaktdaten und Trainingszeiten finden Interessierte auf der Vereins-Homepage unter www.goldenerpfeil.de.