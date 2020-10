Erster Klinikeinsatz: Krankenpflegeschüler sind bereit für Praxis

Eine Krankenpflegerin legt in der Herzberger Klinik einen Softcast-Gips an.

Seit dem 1. August lernen 27 Frauen und Männer im Helios Bildungszentrum Südniedersachsen den Beruf der Pflegefachfrau bzw. des Pflegefachmannes. Zehn Wochen theoretischer und fachpraktischer Unterricht liegen jetzt hinter ihnen. Anfang Oktober stand nun der erste Praxiseinsatz auf den Stationen der Helios Klinik Herzberg/Osterode an.

Schon seit vielen Jahren beginnt der erste Einsatz im Rahmen des Projektes „Oberkurs leitet Unterkurs“. Dabei zeigen die bereits erfahrenen Auszubildenden des Abschlusskurses den Neuen die Klinik, erläutern Abläufe und Ansprechpartner und begleiten die ersten Tage auf den Stationen. Sie erklären ihnen die Arbeit mit den Patienten, erklären Krankheitsbilder und leiten die neuen Auszubildenden in der pflegerischen Versorgung an.

Abläufe coronabedingt verändert

„In diesem Jahr haben wir das Projekt coronabedingt etwas verändert: Wir haben den Unterkurs in zwei Gruppen geteilt. Jede Gruppe hatte zwei begleitete Tage auf den Stationen, dabei ist ein Oberkursschüler Ansprechpartner für ein bis zwei Unterkursschüler. Gemeinsam betreuen sie zwei Patienten. Vorab gab es eine Klinikführung, eine Hygieneschulung und eine Einführung in den Umgang mit der Digitalen Akte“, erläutert Doris Welzel, Leiterin des Helios Bildungszentrums Südniedersachsen.

Zusätzlich zur Begleitung durch Lehrer und Praxisanleiter bekam jede Gruppe des Unter- und Oberkurses zwei Tage Training im Simulationsraum des Bildungszentrums.

Analyse im Klassenverband

„Hier können unterschiedliche Elemente der Patientenversorgung und des Berufsalltags an Simulationspuppen trainiert werden. Das Training wird mit einer Kamera aufgezeichnet und kann so anschließend im Klassenverband analysiert werden“, so Welzel.

Die neuen Auszubildenden arbeiten seit 12. Oktober im normalen Stationsalltag mit. Zuvor gab es noch einen Feedback- und Reflexions-Tag zum Training. Besprochen wurden dabei Erlebnisse während der Anleitungstage und der Umgang mit herausfordernden Situationen. kic

Zum Start in die Praxis leiten Auszubildende des Oberkurses die neuen Auszubildenden an. Foto: Helios Klinik Herzberg/Osterode