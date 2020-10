Uwe Bock bleibt weiterhin Ortsbrandmeister von Herzberg

Unter Hinweis auf die geltenden Corona-Auflagen trafen sich die Ratsmitglieder der Stadt Herzberg am vergangenen Mittwochabend im Bürgerhaus Pöhlde zu ihrer Sitzung. Nach der Begrüßung durch die Ratsvorsitzende Petra Litke und einer Schweigeminute für den verstorbenen Ortsbürgermeister Uli Müller – er wäre 60 Jahre alt geworden – meldete sich Bürgermeister Lutz Peters zu Wort.

Es sei ein guter Brauch, dass besondere Funktionsträger bei der Freiwilligen Feuerwehr nach Ernennungen bei einer Ratssitzung in der Öffentlichkeit vorgestellt würden, sagte Peters. Die zweite Amtszeit des Ortsbrandmeisters der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Herzberg, Hauptbrandmeister Uwe Bock, endete mit Ablauf des 31. August. Der Kreisbrandmeister des Landkreises Göttingen stimmte dem Vorschlag der Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt zu, Uwe Bock für weitere sechs Jahre als Ortsbrandmeister zu verpflichten. Mit Wirkung zum 1. September wurde Bock für die Dauer von sechs Jahren zum Ortsbrandmeister der Ortswehr Herzberg ernannt. Gleichzeitig wurde er in das Ehrenbeamtenverhältnis berufen.

In der Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Pöhlde wurde Hauptlöschmeister Tobias Lyko zum stellvertretenden Ortsbrandmeister vorgeschlagen. Dem Vorschlag stimmte der Kreisbrandmeister ebenfalls zu. Zum 1. Mai wurde Tobias Lyko zum stellvertretenden Ortsbrandmeister der Ortswehr Pöhlde für die Dauer von sechs Jahren und unter gleichzeitiger Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis ernannt.

Beschlüsse wurden meist einstimmig getroffen. Foto: Paul Beier / HK

Stadtkämmerer Wolfgang Weippert berichtete von einer Spende des Fördervereins für die Freiwillige Feuerwehr Herzberg über zwei Wärmebildgeräte im Wert von 5.029 Euro. Der Annahme dieser Spende stimmte der Rat einstimmig zu. Ebenfalls einstimmig stimmte die Versammlung dem Beschlussvorschlag zu, die Jahresrechnung 2017 zu beschließen, den Überschuss in Höhe von rund 2,6 Millionen Euro in voller Höhe zur Deckung des Sollfehlbetrages zu verwenden und dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2017 die Entlastung zu erteilen. Der Überschuss, so Wolfgang Weippert, resultiere hauptsächlich aus den guten Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2017.

Da die Inhalte der weiteren Tagesordnungspunkte bereits in einzelnen Ausschüssen abgehandelt wurden (wir berichteten), wurde vorwiegend über die dazu vorgelegten Beschlussvorschläge abgestimmt. Dies betraf unter anderem das Thema „Konsolidierender Gesamtabschluss der Stadt Herzberg“: Eine Erstellung der konsolidierenden Gesamtabschlüsse wird für die zurückliegenden Jahre nicht weiter verfolgt.

Außerdem betraf es die Festsetzung der Gebühren für die Beseitigung von Abwasser aus Grundstücksabwasseranlagen: Unter anderem wegen des Preisanstiegs von Fremdleistungen werden die Gebühren je Kubikmeter Abwasser bei Kleinkläranlagen auf 54,47 Euro und bei abflusslosen Gruben auf 30,41 Euro festgesetzt.

Der Friedhof von Sieber wird von der Stadt Herzberg betreut. In der Sitzung ging es unter anderem um die Friedhofsgebühren. Foto: Paul Beier / HK

Die Kalkulation der Friedhofsgebühren für die Jahre 2021 bis 2023 stimmten die Ratsmitglieder dafür, die Gebührensätze für die Jahre 2021 und 2022 zum Ausgleich der Verluste bis 2017 anzuheben und die Fehlbeträge für 2018 und 2019 ab 2023 auszugleichen, wobei für 2023 die Gebühren gesenkt werden.

Zum Bundesprogramm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur stellte Lutz Peters einige Unstimmigkeiten in der Vorlage fest, die er richtigstellte. Der neuformulierte Beschlussvorschlag lautete: „Der Rat beauftragt die Verwaltung, eine Projektskizze zur Förderung des Freibades in Scharzfeld zu erstellen und einzureichen. [...] Der Rat billigt ausdrücklich die Teilnahme an dem Projekt“. Peters: „Wenn wir wissen, ob man mit 45 oder 90 Prozent rechnen kann, wissen wir auch die Höhe der Beteiligung der Stadt und sehen weiter“.

Einstimmig beschloss der Rat auch die Satzung und Richtlinie zur Anwendung der ergänzenden Bestimmungen für Beiträge für Verkehrsanlagen der Stadt Herzberg. Dadurch soll es möglich sein, Beiträge für Verkehrsanlagen auf Antrag in Form einer Rente zu zahlen. Im Zusammenhang mit der zuletzt durchgeführten Straßenbaumaßnahme „Lindenstraße“ soll den Beitragspflichtigen die Möglichkeit gewährt werden, zusätzliche Zahlungserleichterungen in Anspruch zu nehmen.

Der Antrag von Ratsfrau Dagmar Schwarzer (Bündnis 90/Die Grünen), das Lehrschwimmbecken in der OBS Herzberg wieder in Betrieb zu nehmen, wies Lutz Peters wegen Nichtzuständigkeit der Stadt zurück, da das Gebäude mit der Schule in der Obhut des Landkreises Göttingen liegt.