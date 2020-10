Die Stockenbleekstraße in Hattorf wird seit vergangener Woche in einem neuen, zweistufigen Verfahren repariert. Darüber wurde im Bauausschuss des Gemeinderates berichtet.

Zunächst wurde die Fahrbahndecke geflickt, anschließend wird eine Bitumenschicht darüber gegossen, damit die Straße sicher befahrbar ist, erläuterte Rolf Hosang, der stellvertretende Ausschussvorsitzende, der die Sitzung leitete, gegenüber unserer Zeitung: „Wir hoffen, dass wir mit diesem Verfahren künftig die Straßen vor Schäden bewahren können – ohne große Sanierung.“ Es gebe im Ort noch einige angegriffenen Straßen, bei denen Handlungsbedarf besteht. Die Stockenbleekstraße sollte ursprünglich grundlegend erneuert werden, davon hatte die Gemeinde aber aus Kostengründen Abstand genommen.

Anbau am Hattorfer Kindergarten

Der Anbau am Hattorfer Kindergarten ist fertiggestellt und bezugsfertig, auch die Außenanlage ist fertig, dort muss aber noch der ausgesäte Rasen wachsen.

In der Einwohnerfragestunde beklagten sich Anwohner der Mühlenwehrstraße über die überhöhte Geschwindigkeit vieler Autos, die dort fahren. Die Straße liegt in einer Tempo-30-Zone. Der Ausschuss will sich Gedanken über Maßnahmen machen, um für eine Verkehrsberuhigung zu sorgen.