Getreidedreschen wie zu Omas Zeiten: Riethig besucht Meierhof

Göttingens Kreisrat und Kulturdezernent Marcel Riethig besuchte am Montag den Meierhof in Hattorf. Als Vertreter des Landkreises Göttingen und als Vorstandsmitglied des Landschaftsverbandes Südniedersachsen wollte er sich ein Bild von dem Dorfmuseum machen. Vor Ort probierte er sich zunächst gemeinsam mit Bürgermeister Frank Kaiser und dessen Vorgänger Dieter Reinholz im Korndreschen – und erhielten dafür Beifall von den Kinder der Grundschule, die im Rahmen einer Schulaktion rund um Getreide und deren Verarbeitung auf dem Meierhof waren.

Riethig habe sich nicht vorstellen können, dass mit leidenschaftlicher Ehrenamtlichkeit so viel bewegt werden könne, erklärte der Kreisrat beim Betreten des Museums, das seit fünf Jahren im Besitz des Vereins „Dorfmuseum Meierhof – Verein für Plattdeutsch & Dorfgeschichte Hattorf“ ist. In jedem Fall entstünde hier etwas für die Zukunft, so Riethig. Es sei toll, dass es ein kleines Museum im Altkreis Osterode gibt, das über die Gemeindegrenzen hinaus einen Namen hat.

Besondere Gemeinde

Hattorf sei eine besondere Gemeinde mit viel Ehrenamtlichkeit, in der viel Leben stecke und die in vielerlei Richtungen am Wachsen sei, sagte Riethig weiter. Ein wichtiger Baustein sei dabei der Meierhof. Er mache Türen in die Vergangenheit auf und gewähre auch den Jüngsten einen Blick in die Zeit, in der auch deren Eltern oder Großeltern noch Kinder waren. „Genau dieser Blick in die Vergangenheit ist der Schlüssel für die Zukunft“, so Riethig.

Olaf Martin, Geschäftsführer des Landschaftsverbandes Südniedersachsen, sparte auch nicht mit Lob. Er erinnerte daran, dass die mit ihm angereiste Projektleiterin Charlotte Kalla alle kleinen Heimatstuben und Heimatvereine studiert und dabei voller Anerkennung festgestellt habe, dass der Verein in Hattorf der fitteste mit vielen Talenten sei. Rainer Starfinger betonte in diesem Zusammenhang, dass den Mitgliedern des Vereins bewusst sei, wie wichtig es ist, Brauchtum zu erhalten. „Wir achten darauf, dass wir Kinder, die Eltern oder Großeltern mitbringen, begeistern können.“ Genau das sei ein wichtiger Faktor für die Zukunft des Vereins und des Dorfmuseums Meierhof. Damit man auch in 10 oder 20 Jahren noch gute Vereinsarbeit machen könne, müsse jetzt der Grundstein gelegt werden.

Verein 2003 gegründet

Riethig informierte sich über die Geschichte des Vereins, der 2003 ins Leben gerufen und den ersten Meierhof in dem Haus, das einst dem früheren Vorsitzenden Helmut Fischer gehörte, eröffnete. 2013 meldete der neue Besitzer Eigenbedarf an, und die Suche nach einem zweiten Meierhof nahm seinen Lauf, der 2015 rund 200 Meter weit entfernt ein positives Ende fand. „Hier haben wir Platz, ein großes Grundstück und liegen zentral im Ort“, so Vorsitzende Inge Köhler. Das Besondere sei, dass man mit Leader-Mitteln und der finanziellen Unterstützung der Gemeinde mit insgesamt 125.000 Euro hatte planen können. „Unser Ziel ist schließlich, dass wir nicht nur Ausstellungen zeigen, sondern eine lebendige Begegnungsstätte für jung und alt werden.“ Wie gut dieses Vorhaben bei den Bürgern ankommt, zeigt die Mitgliederzahl von 210 Personen.

Vorsitzende Inge Köhler erläuterte den Gästen bei einem Rundgang durch das Dorfmuseum Meierhof, was bereits alles durch Eigenleistung entstanden ist und was noch alles passieren soll. Foto: Petra Bordfeld / HK

Frank Kaiser erinnerte daran, dass man beim Erwerb des neuen Hauses von den Auflagen überrascht wurde – allein für die Baugenehmigung habe man 4.000 Euro auf den Tisch legen müssen. „Es gibt eine Menge Arbeit, die von der handwerklichen Vielzahl von Mitgliedern bewältigt wird. Müsse man die auch noch neben dem Material bezahlen, wäre das Unterfangen nicht zu stemmen.“ Auch die Kosten für die Entsorgungen auf der Mülldeponie Hattorf könnten durchaus mal zu einer kritischen Situation führen, denn man rechne damit, dass man dafür noch rund 3.000 Euro ausgeben müsste. Hier bot Marcel Riethig an, bei kleineren Unwägbarkeiten mit ihm Kontakt aufzunehmen, um eventuelle Alternativen zu erörtern. Kaiser erklärte, dass ihm der Atem gestockt hätte, als er das erste Mal den Meierhof betreten habe – denn der war seinerzeit bis unter das Dach voller Gerümpel. Auch heute stocke ihm wieder der Atem – jetzt aber aus Anerkennung vor dem Geleisteten. „Bei dem, was ihr daraus gemacht habt, ist auch nicht ein Cent verschenkt“, sagte er in Richtung der Vereinsverantwortlichen.

Erfahrung der Profis

Inge Köhler versicherte, dass die Zusammenarbeit mit dem Landschaftsverband Südniedersachsen sehr gut funktioniere. Mit Ideen und Tipps zu Ausstellung, Finanzierung und mit der Erfahrung der Profis lasse sich einiges viel einfacher bewältigen. Sie erinnerte sich an den ersten Kontakt. „Wir mussten jemanden von unserem Vorhaben überzeugen.“ Nachdem sie gehört hatte, dass sich der Landschaftsverband Südniedersachsen der Unterstützung kleiner Heimatmuseen verschrieben hatte, habe sie also einfach dort angerufen – und das sollte sich als richtige Entscheidung herausstellen.

Bevor sich die Verantwortlichen des Vereins zusammen mit ihren Gästen bei Kaffee und Kuchen zum Gedankenaustausch in der neuen Spinnstube an einen Tisch setzten, stand erst einmal ein informativer Rundgang auf dem Plan – unter Einhaltung aller aktuell gültigen Corona-Regelungen.

Unter anderem erklärte Köhler in diesem Zuge, was in den gut 1.400 Arbeitsstunden der ehrenamtlich tätigen Handwerker bereits alles entstanden ist – und was noch werden soll. Ein großes Stück sei in jedem Fall das aus Sicherheitsgründen geforderte neue Treppenhaus mit bestimmten Auftrittslängen und Höhen zum Brandschutz, so Köhler weiter.

