Digitalpakt: Bestandsaufnahme an den Grundschulen geplant

Der Schul- und Sportausschuss des Herzberger Stadtrates tagte unter dem Vorsitz von Günter Wellerdiek im Dorfgemeinschaftshaus in Scharzfeld, es waren keine Zuhörer anwesend. Zu Beginn der Sitzung gab Kämmerer Wolfgang Weippert eine Übersicht über die Finanzlage der Stadt. Er verwies auf den bestehenden Doppelhaushalt 2020/2021, aufgrund dessen die üblichen Haushalts-planberatungen in diesem Jahr entfallen. Weippert gab einen umfassenden Bericht zur Ausführung des Haushaltsplanes 2020 mit den betreffenden Teilen des Haushaltsplanes für den Schul- und Sportausschuss und über die Situation im Schul- und Sportbereich.

Das Jahr sei geprägt von massiven Gewerbesteuerausfällen von mehr als 4,8 Mio. Euro. Auch die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer werden sich voraussichtlich reduzieren. Inwieweit die Ausgleichszahlungen von Bund und Land, welche für Anfang Dezember diesen Jahres avisiert wurden, diese Steuerausfälle relativieren, bleibe abzuwarten. Die Aufwendungen bewegen sich im Rahmen der Haushaltsansätze. Aufgrund der erheblichen Mindererträge wurde die Haushaltssperre auf 25 Prozent erhöht.

Der Kämmerer hab für die Verwaltung auch einen Sachstandsbericht über die Umzäunung der Grundschule Mahnte. Die Maßnahme wurde immer wieder zurück gestellt aufgrund der Haushaltslage.

Mit der Schulleitung wurde der mögliche Verlauf des Zauns jetzt abgesprochen. Mit dem Zaun soll das Gelände entlang der Berliner Straße bis zum Wall geschlossen werden. Folgende Linienführung für den Zaun ist vorgesehen: Schließen der Lücke zwischen der linken Gebäudeecke und dem bereits bestehenden Zaun sowie Einbau eines Tores für die Feuerwehrzufahrt. Weiterhin die Einrichtung eines Zaunes von der rechten Gebäudeecke bis zum Beginn des Parkplatzes und weiter entlang des Parkplatzes bis etwa auf der Höhe der Einfahrt Parkplatz an der Mahnte Sporthalle, dann im rechten Winkel weiter bis zum Wall, auch hier Einbau eines Tores für die Feuerwehrzufahrt.

Wenn die Haushaltsmittel reichen, erfolgt Fortführung des Zaunes entlang des Walls bis zum bestehenden Zaunes des Kindergartens. Die Maßnahme soll schnell umgesetzt werden, Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 Euro stehen zur Verfügung.

Von Thomas Asche, dem für Schulen zuständigen Fachbereichsleiter, gab es einen umfangreichen Sachstandsbericht über den Digitalpakt Schulen. Die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der IT-Infrastruktur und der IT-Ausstattung ist am 8. August 2019 in Kraft getreten. Nach der Förderrichtlinie werden eine Reihe von Maßnahmen gefördert. Förderanträge sind bis zum 16. Mai 2023 zu stellen. Förderfähig sind Maßnahmen an Schulen mit schuleigenen Medienbildungskonzept wie Ausstattungsplanung, Internetanbindung, pädagogischer Einsatz, Erwerb von Medienkompetenz zur bedarfsgerechten Fortbildungsplanung der Lehrkräfte. Die Zuwendungen werden nur gewährt, wenn der Schulträger sämtliche Folgekosten übernimmt.

Für die vier Grundschulen Nicolai-, Rotenberg-, Einhorn- und Mahnteschule kann die Stadt Herzberg insgesamt 202.149 Euro abrufen. Die Stadt Herzberg benutzt das Angebot der Kommunale Dienste Göttingen (KDG) zur Unterstützung der Umsetzung des Digitalpakts an den Schulen. Vorgesehen ist von der KDG, bei Begehungen der einzelnen Schulen Bestandsaufnahmen zu machen um die erforderlichen Maßnahmen abzusprechen.

Einstimmig beschlossen die Ausschussmitglieder die neue Richtlinie für die Ehrung erfolgreicher Sportlerinnen und Sportler in der Stadt Herzberg.