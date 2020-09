Auch in Herzberg: Corona-Tests für Kreuzfahrt-Passagiere

Herzberg. Für mehr Sicherheit an Bord kooperiert Helios mit TUI-Cruises und Hapag-Lloyd Cruises. Der Test ist auch in der Herzberger Klinik möglich.

Für mehr Sicherheit an Bord können Kreuzfahrt-Passagiere von TUI-Cruises und Hapag-Lloyd Cruises bei Helios einen Corona-Test vornehmen lassen, bevor sie für ihre Schiffsreise an Bord gehen. Eine entsprechende Vereinbarung schloss Helios mit den beiden Kreuzfahrtunternehmen. Auch in der Helios Klinik Herzberg/Osterode ist der Test möglich, wie Pressereferentin Daniele Kasper jetzt in einer Presseerklärung mitteilte.

Das Angebot gilt für TUI-Reisen, die ab dem 4. September 2020 beginnen, sowie Hapag-Lloyd Cruises-Kreuzfahrten mit Reisestart ab dem 15. September. Wer ab den genannten Daten eine Kreuzfahrt bei TUI Cruises oder Hapag-Lloyd Cruises antreten möchte, muss einen negativen Covid-19-Test vorweisen, bevor die Reise angetreten wird. Testen lassen kann man sich kostenfrei in einer der 86 Helios Kliniken in Deutschland. Die Auswahl der Klinik entscheidet der Reisende selbst.

Für Kreuzfahrt-Passagiere: Corona-Tests in der Klinik Herzberg

In Herzberg werden die kostenlosen Tests Montag bis Samstag in der Zeit von 8 bis 19 Uhr vorgenommen.

Zum Test-Ablauf erklärt die Herzberger Klinik folgendes:

1. Betroffene melden sich an der Rezeption im Haupteingang. Von dort werden sie zum Testbereich geleitet.

2. Testpersonen müssen beim Betreten der Klinik einen Mund-Nasenschutz tragen und die hygienische Händedesinfektion vornehmen.

3. Betroffene legen ihren „Schiffspass“ als Legitimation für den kostenlosen Test vor. Den Schiffspass erhalten Reisende vom Kreuzfahrtunternehmen nach dem Online-Check-in. Dieser „Schiffspass“ muss bei der Teststelle vorgezeigt werden.

4. Vor der Durchführung des Testes ist der Covid-19-Auskunftsbogen auszufüllen, zudem muss eine Datenschutzerklärung unterzeichnet werden, damit die Klinik die Testergebnisse an TUI/Hapag-Lloyd übermitteln dürfen.

5. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht notwendig. Betroffene können sich vorab unter der Telefonnummer 05521/866-0 melden und eine Uhrzeit angeben, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Das Testergebnis

Nach Vorliegen des Testergebnisses wird die Reisefähigkeit von der Helios Klinik Herzberg/Osterode festgestellt und direkt an TUI-Cruises beziehungsweise Hapag-Lloyd Cruises übermittelt. Im Fall eines positiven Covid-19-Testergebnisses werden die Passagiere vom Kreuzfahrtunternehmen kontaktiert. In der Klinik erfolgt keine Auskunft zum Testergebnis.

