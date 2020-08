Pferd wird auf Hattorfer Weide verletzt – eventuell Hundebiss

Wie die Polizei kürzlich mitteilte, wurde ein Pferd am vergangenen Samstag, 15. August, auf einer Weide bei Hattorf verletzt.

Als der Pferdehalter am Nachmittag nach seinem Pferd schaute, bemerkte er, dass die Vollblutstute eine blutende Verletzung am linken Hinterbein aufwies. Er geht davon aus, dass sich die Stute nicht selbst verletzt hat, sondern dass ihr die Wunde zugefügt wurde. Aufgrund des Verletzungsmusters könnte es sich eventuell um einen Hundebiss handeln, so die Polizei.

Die Polizei Hattorf bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hunde im Bereich der Weide an der Ohlandstraße bzw. am Verbindungsweg zwischen Hattorf und Wulften gesehen haben, sich unter Telefon 05584/999840 zu melden. pol