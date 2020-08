Neue Schilder bitten um Rücksicht auf Landwirtschaftswegen

Die Nüll-Interessentenforst Hörden unterstützten die Aktion des Landvolkes. „Rücksicht macht Wege breit“ steht auf den Hinweisschildern, die sie in diesem Monat am Nüll aufgestellt hat.

Radtouren durch die heimische Feldmark sind beliebt. Dabei sind Radfahrer oft auch auf landwirtschaftlichen Wegen unterwegs, viele sind sogar ausdrücklich als Radwege ausgewiesen. Die Radfahrgruppe des Kneipp-Vereins Herzberg beispielsweise unternimmt nach der Corona-bedingten Zwangspause seit einigen Wochen wieder ihre regelmäßigen Abendradtouren in die Umgebung und die erste Tour Mitte Juni führte die Gruppe durch die Feldmark nach Hattorf (wir berichteten). Die Gruppe trifft sich immer dienstags um 17.30 Uhr am Wasserwerk und freut sich über neue Teilnehmer.

Auf den landwirtschaftlich genutzten Wegen kommt es regelmäßig zu Begegnungen von Radfahrern und großen Landmaschinen. Um Unfälle zu vermeiden und die problemlose Nutzung der Wege für alle Beteiligten zu ermöglichen, ist gegenseitige Rücksicht erforderlich. Und genau dafür wirbt eine Aktion des Landvolkverbandes Northeim-Osterode, bei der entsprechende Hinweisschilder entlang der Realverbandswege angebracht werden: „Rücksicht macht Wege breit“ steht darauf. Zu sehen sind ein Traktorfahrer und ein Radfahrer nebeneinander.

Die Nüll-Interessentenforst Hörden unterstützen diese Aktion des Landvolkverbandes zur Beschilderung von Radwegen, wie der Vorstand berichtet. Die Hinweisschilder können kostenfrei beim Landvolkverband bestellt werden und wurden in diesem Monat auch am Nüll aufgestellt.

Thema Verkehrssicherungspflicht

Im Landkreis Göttingen gibt es bereits seit einigen Jahren einen Arbeitskreis Radverkehr und nach der Fusion der beiden Landkreise ist auch der Altkreis Osterode in das Projekt mit dem Arbeitstitel „Masterplan zukunftsfähiger Radverkehr“ einbezogen worden. Das Landvolk Northeim-Osterode ist ebenfalls an dem Arbeitskreis beteiligt. Ziel sei die Verbesserung und Optimierung des Radwegenetzes, zu dem außerhalb der Ortslagen auch vielfach Realverbandswege gehören, die in das Routennetz eingebunden werden sollen. Somit berührt das Projekt auch die Interessen der Land- und Forstwirte und damit des Berufsstandes, heißt es in einem Artikel dazu auf der Internetseite des Landvolks, veröffentlicht im März.

Der Vorstand der Nüll-Interessentenforst mit den Hinweisschildern (von links): Kassenwart Helmut Thiele, Vorsitzender Jens Reinhardt und sein Stellvertreter Rolf-Dieter Hendorf. Foto: Nüll-Interessentenforst

„Als Mitglieder in dem Arbeitskreis haben wir Landvolkverbände aktiv Fragen, Bedenken und Anregungen zu dieser Thematik mit eingebracht. Allen voran ist die Verkehrssicherungspflicht dabei stetiges Thema“, heißt es dort. „Derzeit prüft der Landkreis intern sowie auf übergeordneter Ebene, wie bei Fragen zur Haftung und Verkehrssicherungspflicht praktikable Lösungen gefunden werden können. Rechtlich ist das Thema sehr komplex und nicht ohne weiteres regelbar, da die Benutzung der Realverbandswege im Rahmen von Betretensrechten der freien Landschaft grundsätzlich gesetzlich erlaubt und zulässig ist. Es gilt, erhöhte Risiken durch die Überplanung als Radwege möglichst einheitlich zu regeln, und wir vertreten gemeinsam mit Forstvertretern die Position, dass die Kommunen die Haftung mit übernehmen sollen.“

Den aktuellen Planungsstand der Radrouten bildet die Broschüre „Masterplan zukunftsfähiger Radverkehr 2018“ des Landkreises Göttingen ab, heißt es in dem Artikel auf der Seite des Landvolks: „Damit können Vertreter der Realverbände sich selbst (nochmals) einen Überblick über die Radroutenverbindungen in ihrem Zuständigkeitsbereich verschaffen.

Die erste Abendradtour der Radfahrgruppe des Kneipp-Vereins Herzberg Mitte Juni nach der Corona-bedingten Zwangspause führte durch die Feldmark nach Hattorf. Die Gruppe trifft sich immer dienstags um 17.30 am Wasserwerk und freut sich über neue Teilnehmer. Foto: Kneipp-Verein