45 junge Leute wollen in der Krankenpflege durchstarten

Herzberg. Am Helios Bildungszentrum in Herzberg begann für 36 Frauen und neun Männer der Start in ihr Berufsleben.

Wie in vielen anderen Betrieben der Region auch, startete im Helios Bildungszentrum Südniedersachsen im August der neue Ausbildungsjahrgang. 36 Frauen und neun Männer lernen seit dem 3. August den Beruf des Pflegefachmanns bzw. der Pflegefachfrau.

Begrüßt wurden die neuen Auszubildenden von Doris Welzel, Leiterin des Helios Bildungszentrums. „Ich freue mich, dass Sie sich für eine Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege entschieden haben. Die letzten Monate haben der ganzen Welt gezeigt, wie wichtig gut ausgebildete Fachkräfte im Gesundheitswesen sind. Unser Ziel ist es, Ihnen in den kommenden drei Jahren Wissen, Kompetenz und Rüstzeug zu vermitteln, um Sie optimal auf Ihre künftigen Aufgaben in der Pflege vorzubereiten.“ Während der Ausbildung erwartet die Männer und Frauen ein Mix aus Theorie und Praxis: Mindestens 1.300 Stunden der praktischen Ausbildung erfolgt in den Helios Kliniken Northeim, Herzberg/Osterode oder Bad Gandersheim; dort arbeiten die Auszubildenden auf den Stationen mit und erleben den Klinikalltag hautnah.

Dazu kommen Pflichteinsätze in ambulanten und langzeitstationären Einrichtungen, in Psychiatrien und pädiatrischen Einrichtungen in der Region. Die theoretische Ausbildung findet im Helios Bildungszentrum Südniedersachsen statt. Hier vermitteln Lehrkräfte, Experten aus den Kliniken und Praxisanleiter ihr Wissen in verschiedenen Unterrichtsformen.

21 Absolventen erhalten Zeugnisse

Noch bevor die neuen Auszubildenden begrüßt wurden, konnten 21 Absolventen ihre Ausbildung am Helios Bildungszentrum Südniedersachsen erfolgreich abschließen. „Herzlichen Glückwunsch, Sie dürfen sich ab sofort Examinierter Gesundheits- und Krankenpfleger nennen“, gratulierte Doris Welzel, Leiterin des Helios Bildungszentrums Südniedersachsen, den 21 Absolventen. Sie haben nach dreijähriger Ausbildung am Helios Bildungszentrum Südniedersachsen und in den Helios Kliniken in Northeim, Herzberg und Bad Gandersheim ihr Examen erfolgreich bestanden. 16 von ihnen werden in den Kliniken in Südniedersachsen übernommen.

Mit einer offiziellen Zeugnisübergabe, Glückwünschen und kleinen Geschenken endete die Ausbildungszeit in der Gesundheits- und Krankenpflege. Statt einer großen Veranstaltung mit Lehrern, Klinikleitung, Eltern, Freunden, Praxisanleitern und weiteren Wegbegleitern wurde das erfolgreiche Examen in diesem Jahr in einem kleineren Rahmen, aber ebenso freudig begangen. „Hinter Ihnen liegen drei Jahre, in denen Sie in Theorie und Praxis umfassendes Fachwissen erworben haben. Ihre Prüfungsvorbereitung und das Examen fielen aufgrund der Corona-Pandemie in einen sehr außergewöhnlichen Zeitraum. Doch Sie haben sich davon nicht unterkriegen lassen, sondern umso mehr Lernbereitschaft, Ausdauer, Engagement und Fleiß bewiesen. In der mündlichen, schriftlichen und praktischen Prüfung haben Sie gezeigt, dass Sie Ihr Wissen punktgenau abrufen und anwenden können“, so Doris Welzel. Sie übermittelte auch die Glückwünsche der Klinikleitungen der drei Häuser.