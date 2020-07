Bei Hattorf: Fünf Raser in anderthalb Stunden gemessen

Am Montag führte die Polizei Osterode in der Zeit von 13 bis 14.30 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung auf der K 406 bei Hattorf durch. Es wurden in der 70 km/h-Zone insgesamt fünf Verstöße festgestellt. Der Schnellste passierte die Messstelle mit 101 km/h.

Das Messen von Geschwindigkeiten an Unfallschwerpunkten ist Teil eines Bündels von Maßnahmen, mit denen im Rahmen der Verkehrssicherheitsinitiative (VSI) 2020 die Zahl der Verkehrsunfälle mit schwerem Personenschaden nachhaltig gesenkt werden soll.