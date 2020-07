„Coronafest“: Unbekannte vermüllen Brunnen in Wulften

Einen unerfreulichen Anblick bot der Wulftener „Mühlborn“ am Samstagmorgen. Offenbar wurde dort ein „Coronafest“ mit Coronabier gefeiert, berichtet Elfriede Jork vom Heimat- und Geschichtsverein: Leere Bierflaschen, Sixpack-Umhüllungen, Zigarettenschachteln und andere Abfälle lagen im Brunnenschacht. Kronkorken und Zigarettenkippen waren auf der Straße verteilt.

Lediglich eine einzige Bierflasche hat den Weg in den Abfallkorb neben dem Brunnen gefunden. Blumen waren aus den am Brunnen aufgehängten Stiefeln gerissen, die Pflanzen am Hang dahiter zertrampelt – „ein trauriges Bild!“, so Jork.

Besonders entsetzt waren Eva und Gustav Geile vom HGV, die mit viel Liebe und Arbeit die Anlage pflegen und mit Blumen bepflanzen – alles ehrenamtlich. Der HGV hofft, dass sich Zeugen melden, die Angaben zu den Verursachern machen können.

12 Personen treffen sich zum Grillen – Corona-Verstoß in Northeim