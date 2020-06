Unwetter beschert Feuerwehr Herzberg einsatzreiches Wochenende

Herzberg. Auch in Herzberg sorgte die Wetterlage am Wochenende für zahlreiche Einsätze. Das Bergdorf Lonau war kurzzeitig abgeschnitten.

Auch in Herzberg sorgte die Wetterlage am Wochenende für zahlreiche Feuerwehr-Einsätze im Stadtgebiet. Das geht aus einem Pressebericht der Brandschützer hervor.

Umgestürzter Baum

Am Samstag gegen 19.30 Uhr wurde die Feuerwehr demnach zunächst zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Betrieb in der Andreasberger Straße gerufen. Beim Eintreffen stellte sich die Meldung jedoch als Fehlalarm heraus. Bereits auf dem Rückweg zum Feuerwehrhaus informierte die Leitstelle die Kräfte über eine weitere Einsatzstelle in der Geißkleestraße: Am Ortseingang aus Richtung Osterode war wegen des Windes ein Baum umgefallen und blockierte die Fahrbahn. Dieser wurde von den Einsatzkräften beseitigt.

Lonau abgeschnitten

Nach Rückkehr ins Feuerwehrhaus wurde ein weiterer umgestürzter Baum auf der Kreisstraße 410 Richtung Lonau gemeldet. Mehrere Fahrzeuge konnten aus Lonau kommend die Straße nicht mehr passieren. Die Feuerwehr beseitigte den Baum und räumte somit die Zufahrt zum Bergdorf wieder frei.

Einsätze im Stadtgebiet

Am Sonntag sorgte heftiger Starkregen ab etwa 18 Uhr für mehrere Einsatzstellen im Stadtgebiet von Herzberg. In einer Wohnanlage am Kastanienplatz lief Regenwasser aufgrund von verstopften Einläufen in die Keller. Während an einem Eingang die Reinigung des Abflusses ausreichte, musste an einem anderen Haus das eingedrungene Wasser mit einem Wassersauger entfernt werden. Zum Schutz vor weiterem Wassereinbruch wurden die Kellertüren mit Sandsäcken gesichert.

Sicherung mit Sandsäcken

Ebenfalls kam ein Wassersauger bei einem Gebäude in der Heinrich-Heine-Straße zum Einsatz: Dort war Regenwasser aufgrund eines verstopften Gullys in die Schächte der Kellerfenster und von dort in den Keller geflossen. Die Fenster wurden mit Abdeckfolie und Sandsäcken vor einem weiteren Wassereintritt gesichert. Bei einem Wohnhaus im Lessingweg drückte das Wasser aus einer überlaufenden Regenwasserzisterne durch das Mauerwerk in den Keller. Auch hier kam eine Tauchpumpe der Feuerwehr zum Einsatz.

Gegen 19.30 Uhr waren alle Einsatzstellen abgearbeitet, berichtet die Feuerwehr abschließend.

Mehr lesen: Unwetter- Feuerwehr Bad Lauterberg kämpft gegen Wassermassen