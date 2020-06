Wie die Fahrzeugprüfung beim TÜV digitalisiert wird

Künstliche Intelligenz (KI) und autonomes Fahren sind in der Automobilindustrie längst keine Science-Fiction-Begriffe mehr. Die Digitalisierung hat auch dort bereits viele Veränderungen mit sich gebracht: Neue Entwicklungen und Gadgets erhöhen zunehmend den Komfort ebenso wie die Komplexität der Fahrzeuge. Doch nicht nur die Fahrzeuge selbst werden digitaler. Auch die Fahrzeugprüfung durch den TÜV verändert sich durch neue Möglichkeiten berichtet die Organisation in einer Pressemitteilung.

„Die mechanischen Arbeiten bzw. Prüfungsbestandteile am Fahrzeug während der Hauptuntersuchung (HU) werden zunehmend durch digitale ergänzt. Der Prüfalltag hat sich gewandelt“, erklärt Wolfgang Scharfe, Leiter der TÜV-Station Herzberg. „So ist etwa das elektronische Prüfinstrument HU-Adapter seit 2015 im Einsatz, weileinige Komponenten nicht nur über die verbauten Warn- und Kontrollleuchten im Fahrzeug kontrolliert werden können.“

Das Prüfgerät wird mit dem Fahrzeugverbunden, um alle elektronischen und auch sicherheitsrelevanten Daten auszulesen. Auf diese Weise können z. B. elektronische Sicherheitsassistenten über die Onboard-Diagnoseschnittstelle überprüft werden. Die Ergebnisse werden dann über Funkverbindung auf ein mobiles Bediengerät (Tablet-PC) übertragen.

Immer stärker vorhandenen Assistenzsysteme

Besonders in Hinblick auf die immer stärker vorhandenen Assistenzsysteme haben die Experten von TÜV Nord die Zukunft der HU im Blick. „Derzeit wird beispielsweise an einer Weiterentwicklung des aktuellen HU-Adapters gearbeitet, mit dem Ziel, dass das Gerät eigenständig auch die Fahrassistenzsysteme prüft, statt sich wie bisher auf die vom Systembereitgestellten Daten zu verlassen“, so der Stationsleiter. Um die eingebauten Systeme auch unter realen Bedingungen testen zu können, wird es in Zukunft mehr Probefahrten geben. Außerdem von Vorteil: „Mit unseren Tablets haben wir in der gesamten Prüfhalle Zugriff auf die Ergebnisse und können die erkannten Mängeldirekt am Fahrzeug aufnehmen“, sagt Scharfe.

Über die verpflichtenden Fahrzeuguntersuchungen hinaus, bietet TÜV Nord auch unterschiedliche Gutachten an, bei denen digitale Tools zu schnelleren Ergebnissenverhelfen. So erleichtert beispielsweise das sogenannte Sofortgutachten sowohl den Alltag der Sachverständigen als auch den der Kunden. Es ermöglicht eine umfangreiche Schadensbegutachtung nach einem Unfall, ohne dass ein entsprechender Sachverständiger zugegen sein muss. Stattdessen wird der Schaden vom TÜV-Mitarbeiter vor Ort digital per Video dokumentiert und zeitgleich an den Schadengutachter im Sachverständigenzentrum übermittelt.

So kann dieser die Schadensaufnahme und -bewertung innerhalb einer Stunde erledigen und somit kurzfristig eine rechtssichere Grundlage für eventuelle Schadensansprüche schaffen.

Die Komplexität immer digitaler ausgestatteter Fahrzeuge stellt die Fahrzeugprüfung vor neue Herausforderungen. „Da zusätzlich zur mechanischen Bauteilprüfung bei einem modernen Auto noch eine ausführliche elektronische Prüfung erforderlich ist, werden die Untersuchungen komplexer und nehmen mehr Zeit in Anspruch“, erläutert der Experte. „Demgegenüber stehen aber die technischen Neuerungen und digitalen Tools an den TÜV-Stationen, die uns eine Optimierung der Arbeitsabläufe und detaillierte Analysen ermöglichen. So können wir weiterhin für die Sicherheit unserer Kunden sorgen und unsere Arbeit stetigoptimieren.“