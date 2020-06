Bußgeld droht: behelfsmäßige Überfahrhilfen müssen weg

Die Samtgemeinde Hattorf am Harz weist aus aktuellem Anlass in einer Pressemitteilung darauf hin, dass die von einigen Grundstückseigentümern vor ihren Zufahrten im öffentlichen Straßenraum abgelegten oder errichteten Überfahrhilfen – Rohre, Traufbohlen, Bleche etc. – unzulässig und daher unverzüglich zu entfernen sind. Es handelt sich um Verkehrshindernisse nach den Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung. Ein derartiges Fehlverhalten kann mit einem Bußgeld geahndet werden.

Bei diesen behelfsmäßigen „Überfahrhilfen“ handelt es sich um Hindernisse, die die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer beeinträchtigt. Beim Überfahren der „Überfahrhilfen“ durch den Regelverkehr können diese hochgeschlagen werden und Personen- und Sachschäden verursachen. Zweiradfahrer, die auf derartige Hindernisse auffahren, können zum plötzlichen Sturz kommen. Auch können beispielsweise Räumfahrzeuge beschädigt werden.

Volle Verantwortung

Derjenige, der die Überfahrhilfen angebracht hat, ist in einem Schadensfall sowohl haftungs- wie auch strafrechtlich voll verantwortlich. Die Verantwortlichen werden deshalb von der Verwaltung aufgefordert die „Überfahrhilfen“ unverzüglich zu entfernen. Wer dieser Aufforderung nicht nachkommt, muss mit der kostenpflichtigen Entfernung der Gegenstände und mit der Einleitung eines Bußgeldverfahrens rechnen.

Anträge für eine erforderliche Bordsteinabsenkung sind bei der Samtgemeindeverwaltung unter Telefon 05584/209-0 oder samtgemeinde@hattorf-am-harz.de zu stellen.