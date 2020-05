Kleine Bäume ganz groß: Reinhard Koch züchtet Bonsais

Der große Garten hinter dem Haus von Loanah und Reinhard Koch in Rhumspringe könnte gut und gerne Teil einer Gartenschau sein. Es gibt Wege, einen kleinen Bach, einen Brunnen, eine Brücke, Beete, Kübelpflanzen und Koniferen. Außerdem säumen zahlreiche alte Sandsteintröge die Terrasse. Darin kommen kleine Bäume groß heraus – die Bonsai-Zucht ist Reinhard Kochs Leidenschaft.

Inzwischen zieren 35 Exemplare seine Terrasse und den Garten. „Das hier ist eine Weißbuche“, zeigt der 72-jährige Rhumspringer auf eines der 40 bis 60 Zentimeter hohen Bäumchen. Daneben wächst ein Miniatur-Ginkgo. Hainbuche, Feldahorn, Silberahorn, Berberitze oder auch Blutpflaume seien weitere Baumsorten, die Koch klein hält und durch spezielle Techniken in Form bringt. Die Bonsai-Schere und Kupferdraht zählen dabei zum wichtigsten Handwerkszeug für sein Hobby, berichtet er. Außerdem nutze er verschiedene kleine Gartenwerkzeuge.

Setzlinge beim Wandern finden

Das Ausgangsmaterial für seine Bonsai-Zucht besorgt sich Koch bei Wanderungen im Harz oder am Rotenberg. Fündig werde er zum Beispiel dort, wo Wildverbiss an jungen Bäumen zu erkennen sei. Aber auch unter Hochspannungsleitungen, wo der Bewuchs niedrig gehalten werde, finde er Setzlinge, die er im heimischen Garten eintopft. Mit Geduld und dem richtigen Schnitt werde der künftige Bonsai in Form gebracht, wobei anfangs durch das Eintopfen in immer kleinere Töpfe das Wurzelvolumen reduziert werde, erklärt Koch. Damit wüchsen auch die Blätter entsprechend kleiner.

Ziel sei es, durch Beschneiden und Festbinden von Ästen mit Draht einen Baum zu bekommen, bei dem der Stamm zur Höhe des Baums und zur Form des Blattes passt. „Das schafft man nur durch regelmäßigen Beschnitt und das Formen mit Drähten“, erklärt der 72-Jährige. „Die Technik habe ich mir anhand von Büchern selbst beigebracht“, sagt er. „Da gibt es tolle Sachen“.

Kfz-Meister und Hobby-Züchter

Koch ist gebürtiger Rhumspringer. „Mein Elternhaus war am Goldberg“, berichtet er. Der Bonsai-Fan ist gelernter Kfz-Mechaniker, der nach seiner Meisterprüfung einige Jahre für Mercedes in Neustadt am Rübenberge und in Seligenstadt bei Frankfurt am Main als Werkstattleiter arbeitete. Bis zum Ruhestand 2014 war Koch Betriebsleiter beim Göttinger Karosseriewerk Meyer. „Zu meinem Faible für Bäume bin ich schon sehr früh gekommen“, sagt er einen Tag vor dem Tag des Baumes am 25. April. Bereits Anfang der 80er-Jahre habe er mit der Bonsai-Zucht begonnen. „Es ist ein super Hobby“, begeistert sich der heutige Rentner für den Zeitvertreib, „und so beruhigend“.

Mit seiner Frau verbringt der Rhumspringer sehr viel Zeit auf der Terrasse und im Garten. Gerade erst hat das Paar den großen Gartenteich verkleinert und einen neuen Bereich mit Koniferen und zwei etwas größeren Bonsai-Bäumen angelegt. Koch erzählt, dass er 1997 von einem Onkel eine Obstplantage am Goldberg übernommen habe. Dort habe der seitliche Fichtenbewuchs entfernt werden müssen. Am Boden der neu angelegten Rotbuchenhecke sei aus dem Rindenmulch eine Eiche heraus gewachsen, erzählt Koch. Im heimischen Garten habe er den Setzling aufgepäppelt. Im vergangenen Jahr spendete er die Eiche der Gemeinde Rhumspringe für den Rhumepark. Und vor einigen Tagen erst spendierte er einen weiteren Baum: Seit Ostern ziert eine Säulenbuche die bis dato verwaiste Pflanzinsel gegenüber seines Hauses.

Leidenschaft auch für Country

Aber nicht nur für kleine Bäume hegt Koch eine große Leidenschaft. „Ich bin auch ein ganz großer Country-Fan“, sagt er. Er habe zahlreiche Country-Konzerte in Deutschland besucht, und seine erste Platte sei von Johnny Cash gewesen. Koch ist Mitbegründer des ersten Seligenstädter Westernclubs, und in den Jahren von 1985 bis 1988 habe er mehrere Country-Konzerte in der Region veranstaltet. Unter anderem holte er die Band Sharks für einen Auftritt beim 75-jährigen Jubiläum des Sportvereins nach Rhumspringe. In Bad Lauterberg, wo er viele Freunde habe, gebe es auf seine Initiative hin den Harz-Mountain-Country-Club.