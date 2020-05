Ottmar Palmer: Seelsorger in Wulftens dunkelsten Jahren

Wulften. Kirchenrat Ottmar Palmer war von 1940 bis 1945 als Seelsorger in Wulften tätig. Über Palmers Wirken berichtet an dieser Stelle Henning Eulert.

Auf der Internetseite des HGV Wulften sind Beiträge über die Heimatgeschichte veröffentlicht, auch ein Text von Henning Eulert über den Kirchenrat Palmer,, den wir hier mit seiner Einverständnis abdrucken. „Ottmar Palmer war Pastor, Superintendent, Kirchenrat, engagierter Kämpfer gegen die NS-Ideologie, aber vor allem Seelsorger in Wulftens dunkelsten Jahren von 1940 bis 1945“, schreibt Eulert. Als Quelle für seinen Artikel hat er nach eigenen Angaben einen Beitrag von Dietrich Kuessner mit dem Titel „Ottmar Palmer (1873-1964) Verantwortung und Rechenschaft“, erschienen in den Arbeiten zur Geschichte der Braunschweigischen evangelisch-lutherischen Landeskirche im 19. und 20. Jahrhundert, Nummer 11, ausgewertet. Wir geben hier Eulerts Text leicht gekürzt wieder:

Viele in Wulften erinnern sich noch an Pastor Dr. Borrée. Fast alle, die in seinem Konfirmandenunterricht waren, können noch die eine oder andere Anekdote erzählen. Ottmar Palmer dagegen ist weithin in Vergessenheit geraten, obwohl er in Wulften in den dunklen Stunden des 2. Weltkriegs von 1940 bis 1945 als Seelsorger tätig war, als Vakanzvertreter für den zur Wehrmacht eingezogenen Pastor Dr. Borrée. Wahrscheinlich kannten in Wulften damals nur wenige die berufliche Laufbahn Ottmar Palmers, der als engagierter Gegner des NS-Regimes als Superintendent von Blankenburg abgesetzt worden war und seine letzten Berufsjahre sozusagen im Exil in Berka und dann auch in Wulften verbrachte.

Ottmar Palmer wurde am 21.8.1873 als Sohn eines Pastors geboren, der seit 1880 im Dienst der Evangelischen Landeskirche des Herzogtums Braunschweig stand. Nach dem Abitur am Wilhelmgymnasium in Braunschweig und dem Studium in Greifswald und Halle wurde er im Jahr 1900 in der Hauptkirche „Beatae Mariae Virginis‟ (B.M.V. = Marienkirche) in Wolfenbüttel zum Amt der Kirche ordiniert. Nach einer kurzen Zeit als Hilfspfarrer trat Ottmar Palmer 1902 seine erste Pfarrstelle in Ahlshausen (damals Kreis Gandersheim) an. Die Einführung fand am 14. Dezember 1902 statt. (...)

Berufung als Superintendent nach Blankenburg

Im November 1915 erhielt Palmer die Berufung als Superintendent nach Blankenburg. Palmer schreibt dazu: „Natürlich bewies diese Absicht, mich auf eine der angenehmsten und wichtigsten Stellen des Landes zu versetzen, mir aufs neue das große Wohlwollen, das mir die Behörde zu meiner eigenen Beschämung entgegenbrachte.“ Offensichtlich hatte sich Palmer einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet; denn das Ernennungsrecht für die Superintendentur in Blankenburg hatte Herzog Ernst August inne, der mit seiner Familie auf Schloss Blankenburg residierte. Das Braunschweiger Schloss diente nur Repräsentationszwecken.

Mit der 1. Pfarrstelle in Blankenburg waren die Superintendentur der „Inspektion Blankenburg“, darüber hinaus noch der Titel eines Kirchenrats verbunden und mit Palmers Worten: „Die Blankenburger 1. Pfarre galt als eine bevorzugte im Lande, und man beglückwünschte uns allgemein zu dieser Berufung nach dem schönen Blankenburg.“ Die Umbrüche der Zeit reichten auch bis Blankenburg. Im November 1918 dankte auch Herzog Ernst August ab, konnte aber Schloss Blankenburg als Privateigentum behalten und weiterhin bewohnen.

Palmer wurde Mitglied des Kirchenparlaments, des „Landeskirchentags“, und blieb in diesem Amt bis 1933. Den heraufziehenden Kirchenkampf ahnend, stellte er sich der innerkirchlichen Bewegung, die das Christentum im Sinne der NS-Ideologie umgestalten wollte, engagiert entgegen.„Braucht das Deutsche Volk einen anderen Glauben?“ war der Titel eines Vortrages, mit dem Palmer seine Kirche gegen die NS-Ideologie zu wappnen versuchte.

Er schreibt in seinen Erinnerungen: „Die nationalsozialistische Bewegung hatte auch in Blankenburg, gefördert und getragen von z. T. recht zweifelhaften Elementen, zwar nicht die Mehrheit der Bevölkerung, aber doch eine nicht unerhebliche Anhängerschaft gewonnen. Sie setzte sich vorwiegend aus dem Mittelstand und der „kleinen“ Beamtenschaft zusammen, während die Oberschicht und die gesamte Arbeiterschaft beiseite stand, bald aber die Übermacht der Partei erfahren sollte. Auch hier gab es viel Gewaltakte, Lüge, Verhaftungen, Mißhandlung u.s.w.; alles das aber durfte natürlich in der Öffentlichkeit nicht besprochen werden.

Im April [1933] trat dann zum ersten Mal die „Glaubensbewegung Deutsche Christen“ in die Öffentlichkeit, in Blankenburg freudig aufgenommen und propagiert vom Amtsbruder Kellner. [...] Im Mai hielt Kellner einen für die Deutschen Christen (D.C.) werbenden Vortrag, dem ich ebenso öffentlich mit dem Thema „Wo steht die Kirche?“ entgegentreten mußte.“

Palmer schloss sich den oppositionellen Kräften um die „Jungreformatorische Bewegung“ Martin Niemöllers an, einem Sammelbecken von Pastoren, die die Kirche gegen die Übergriffe des NS-Regimes verteidigen wollten. Dem im Juli 1933 gewählten Landeskirchentag gehörten nur noch Mitglieder der „Deutschen Christen“ an, da die Liste „Um Evangelium und Kirche“, für die Palmer kandidierte, auf massiven Druck des Regimes am Vortag der Wahl zurückgezogen worden war.

Im Oktober 1933 als Pfarrer in Blankenburg abgesetzt

Die Kirchenleitung war nun vollständig in der Hand von Nazis und „Deutschen Christen“. Am Vorabend von Palmers 60. Geburtstages, am 20. August 1933, erschien auf dem in Blankenburg tagenden Kreiskirchentag unangemeldet der von der neuen Kirchenleitung entsandte kommissarische Oberkirchenrat (später Landesbischof) Wilhelm Beye und verkündete in brauner SA-Uniform der völlig überrumpelten Versammlung, dass die bisherigen Superintendenten, darunter auch Palmer, abgesetzt seien und durch neue „Kreispfarrer“ ersetzt würden. Im Oktober 1933 wurde Palmer auch als Pfarrer der Kirchengemeinde abgesetzt. Er wurde „beurlaubt“ und im Januar 1934 zwangsweise pensioniert, was ihm die NS-Machthaber durch die Zeitung mitteilten.

Über mehrere Zwischenstationen kam Ottmar Palmer 1937 als Pastor nach Berka in die hannoversche Landeskirche. Sie war zwar auch kein Hort der Freiheit – dies war keine evangelische Landeskirche unter dem NS-Regime – aber unter dem Landesbischof August Marahrens doch wesentlich weniger von „Deutschen Christen“ durchsetzt als die Braunschweiger. Ottmar Palmer war bei seinem Amtsantritt in Berka bereits 64 Jahre alt und hoffte, im ländlichen Raum unbehelligt von der Politik seinen Pfarrdienst versehen zu können. Diese Hoffnung erfüllte sich weitgehend. Palmer schreibt: „Die mannigfachen Vorzüge Berkas waren bei der Wahl unserer neuen Heimat durchaus mitbestimmend gewesen. Es konnte mit seinen im landschaftlichen Stil erbauten Häusern, Höfen und behäbigen Wirtschaftsgebäuden, noch wenig berührt von aller Verstädterung, den Anspruch erheben, ein „schönes Dorf “ zu sein. Landschaftlich, klimatisch und verkehrsmäßig war seine Lage günstig. […] Von dem größeren Katlenburg trennte es nur die Ruhme und die Eisenbahnlinie Northeim – Nordhausen; in 10 Minuten konnte man den Bahnhof Katlenburg erreichen.“

Das 52 ar große Pfarrgrundstück ermöglichte der Pfarrfamilie auch in der Kriegszeit ein Auskommen:„Mein Amt ließ mir Zeit, den Garten, abgesehen von den meisten „groben“ Arbeiten, selbst zu bewirtschaften. […] Unter den Verhältnissen der Kriegs- und Nachkriegsjahre ist uns dieser Garten eine ganz wesentliche materielle Hilfe gewesen, zumal in Verbindung mit der Tierzucht, die man ja nur bei solchem Garten betreiben konnte. Wir haben alles Gemüse, reichlich Kartoffeln, Mais, Mohn, Birnen zum Saft- und Muskochen, dazu genügend Heu auf den Wiesenflächen ernten können, wir hielten Hühner, zeitweise auch Gänse, Enten, Ziegen, Schafe und Kaninchen.“ Berka war damals noch völlig evangelisch, zählte ca. 600 Gemeindeglieder „und nur eine halbkatholische Familie“. Die Gemeinde war auch noch sehr kirchlich: „Ich hatte doch den starken Eindruck, daß sich hier noch mehr Sitte und Überlieferung erhalten hatte als in den Dörfern um Wolfenbüttel, Blankenburg oder Helmstedt herum.“

Vakanzvertretung für den zur Wehrmacht eingezogenen Pastor

Am 1. September 1939 brach der Krieg aus und Palmer musste etliche Vakanzvertretungen übernehmen, darunter seit 1940 für 4 ½ Jahre in Wulften für den zur Wehrmacht eingezogenen Pastor Dr. Borrée. Wulften gehörte damals ebenso wie Berka zum Kirchenkreis Osterode. Palmer schreibt über diese Zeit:„ Vor allem aber hatte ich während des Krieges ein halbes Jahr die volle Vertretung in Nienstedt und 4½ Jahre die von Wulften. Besonders die letztere Vertretung mit Unterricht, sämtlichen Amtshandlungen und Besuchen sowie allen Arbeiten in der „Verwaltung“ haben mich viel Zeit und viele schlechte Wege gekostet, letzteres, weil die Zugverbindungen oft ungünstig waren, so daß das Fahrrad und sehr oft auch die Füße ihren Dienst tun mußten. Auf einem dieser Fußmärsche (Feldweg 6–7 km, Landstraße 11– 12 km) habe ich mir 1942 bei verschneitem und gefrorenem holperigen Weg einen Leistenbruch geholt, der mir Jahre lang zu schaffen machte, bis er dann 1950 operativ geheilt wurde. So waren es, zumal bei den häufigen Gedächtnisfeiern für gefallene Soldaten, oft recht besetzte und anstrengende Sonntage, sie haben mich aber im Endergebnis beweglich erhalten.“

Palmer war 1945 schon 72 Jahre alt. Während dieser Zeit arbeitete Palmer auch noch im Braunschweiger Pfarrernotbund mit und half nach dem Kriegsende beim Neuaufbau der Kirchenleitung in Braunschweig. Angebote, in den Dienst der Landeskirche Braunschweig zurückzukehren, lehnte er jedoch ab. Am 13. Mai 1950 konnte Ottmar Palmer in Berka sein 50. Ordinationsjubiläum festlich begehen und trat zum 1. Oktober 1950 im Alter von 77 Jahren in den Ruhestand. Diesen verbrachte er mit seiner Ehefrau in Katlenburg und starb dort 91-jährig am 30.9.1964. Sein Grabmal auf dem Katlenburger Friedhof ist bis heute erhalten.

Ottmar Palmer war Pastor, Superintendent, Kirchenrat, engagierter Kämpfer gegen die NS-Ideologie, aber vor allem Seelsorger in Wulftens dunkelsten Jahren von 1940 bis 1945. Man kann heute gar nicht mehr ermessen, was sich hinter dem dürren Satz „So waren es, zumal bei den häufigen Gedächtnisfeiern für gefallene Soldaten, oft recht besetzte und anstrengende Sonntage“ an menschlichem Leid der Witwen und Halbwaisen, der um ihre Söhne und Väter trauernden Familien verbirgt.

Man kann es nicht mehr ermessen, was Seelsorge unter einem menschenverachtenden Regime bedeutete, das den „Heldentod für Führer und Vaterland“ propagierte. Ottmar Palmer hat seiner Kirche und den ihm anvertrauten Gemeinden in dunkelster Zeit treu gedient. Er ist es wert, dass man sich seiner erinnert.