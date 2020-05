Covid-19: Landkreis nennt neue Zahlen für Herzberger Pflegeheime

Im Alten- und Pflegeheim Villa Juesheide in Herzberg gibt es laut Information des Landkreises Göttingen aktuell keine bestätigten Covid-19-Infektionen bei Bewohnern mehr (Stand 6. Mai). Bei den Beschäftigten gibt es demnach noch einen positiven Test. Bei Ausbruch der Seuche Ende März waren 17 von 36 Bewohnern positiv auf den Coronavirus getestet worden, zwischenzeitlich waren es 23 Betroffene. Bei den Beschäftigten hatte es damals sieben positive Befunde gegeben (wir berichteten).

Die Maßnahmen zur Eindämmung der Infektion haben demnach Erfolg gezeigt. „Seit einer Woche sind wir Covid-19-frei“, sagte der spürbar erleichterte Geschäftsführer Andreas Kern im Gespräch mit unserer Zeitung. Man habe es wohl „mehr oder weniger überstanden“. Gleichwohl äußerte er großes Bedauern über die Opfer, die zu beklagen sind. Neun Bewohner sind nach Informationen unserer Zeitung an den Folgen der Infektion gestorben. „Wir wurden von den Ereignissen förmlich erschlagen“, beschreibt Kern die Krisen-Situation in seinem Haus.

Neben der Villa Juesheide gehörte das Seniorenheim Diedrich zu den am stärksten betroffenen Einrichtungen im Landkreis. Dort gibt es laut Landkreis aktuell noch für einen Bewohner und drei Beschäftigte bestätigte Covid-19-Infektionen. Zwischenzeitlich waren 15 Bewohner und vier Beschäftigte positiv auf das Virus getestet worden.

Für die Seniorenresidenz Stiemerling in Herzberg nennt Landkreis-Sprecher Ulrich Lottmann aktuell vier bestätigte Covid-19-Infektionen bei Bewohnern und fünf bei Beschäftigten. In der Seniorenresidenz Stiemerling in Hattorf gibt es keine akuten Covid-19-Fälle. Die vormals betroffenen Personen sind wieder genesen.

Lottmann weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass er nur Auskunft zu den Einrichtungen geben kann, die der Pressestelle des Landkreises die Zustimmung dazu erteilt haben. So gibt es außerdem im Alten- und Pflegeheim Müller in Holzerode unverändert keine bestätigte Covid-19-Infektion bzw. keinen Verdachtsfall bei Bewohnern. „Die vormals betroffenen Beschäftigten sind wieder genesen, also auch hier kein aktueller Fall“, so Lottmann.

„Die betroffenen Einrichtungen haben durchweg alle erforderlichen Schutzmaßnahmen ergriffen“, stellt der Sprecher fest. „Die Betreuung und Versorgung der erkrankten Bewohner, wie auch der übrigen Personen in der Einrichtung, ist gesichert. Die Zusammenarbeit der Heimleitungen mit dem Gesundheitsamt, der Heimaufsicht und dem Stab des Landkreises ist unverändert eng.“

