Radfahrer wird bei Unfall in Pöhlde schwer verletzt

Am Mittwochnachmittag kam es in Pöhlde zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Das meldet die Polizei.

Ein Autofahrer wollte demnach von der Oderstraße kommend nach links auf die Landesstraße 530 in Fahrtrichtung Pöhlder Kreisel einbiegen. Dabei übersah der 71-Jährige laut Polizei den entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer aus Pöhlde. Der 57-Jährige wollte von der Straße In den Birken geradeaus den Kreuzungsbereich über die L530 weiter in Richtung Oderstraße befahren.

Der Radfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er wurde ins Krankenhaus in Duderstadt gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.500 Euro, so die Polizei abschließend. mh/pol