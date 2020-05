Corona-Krise macht Ponyhof in Wulften schwer zu schaffen

Auch wenn die Corona-Krise sie mit dem Rücken an die Wand zu drücken droht, will Barbara Küppers, die Gründerin und Inhaberin des Ponyhofs Wulften, ganz bestimmt nicht das Handtuch werfen. Vielmehr steht für sie unerschütterlich fest, dass sie im kommenden Jahr das 25-jährige Bestehen ihres Hofs mit den rund 100 Tieren, darunter einige vom Aussterben bedrohte Rassen, feiern wird. Wie kalt sie die Corona-Pandemie erwischt hat, machte sie an einem Beispiel deutlich: Sie und ihr Sohn Louis hatten bereits den Anhänger für die Frühlingsmesse in Chemnitz beladen, die am Freitag, 13. März starten sollte. In der Frühe des Abfahrtstages baten die Veranstalter noch darum, etwas mehr mitzubringen. Am Nachmittag kam dann der niederschmetternde Anruf: „Alles auf Null“. Das sollte nicht die einzige Absage bleiben. Bad Wildungen, Halle (Saale) und ein Autozulieferer bei Stuttgart kündigten die Aufträge ebenso schnell auf. „Dabei hatten wir schon frohlockt, dass 2020 ein gutes Jahr werden könnte, weil wir mit den fetten Aufträgen bis Ostern und darüber hinaus endlich mal wieder schwarze Zahlen hätten schreiben können“. berichtet Küppers. „Jetzt stehe ich vor einem finanziellen Fiasko. Das einzige, was genug da ist, ist Heu. Wenn ich so viel Geld wie Heu hätte, wäre ich steinreich.“

Barbara Küppers zieht drei Lämmer mit der Flasche auf. Foto: Petra Bordfeld / HK

Durch Einnahmen aus den vorläufigen Öffnungszeiten, die es zwar seit Mittwoch wieder gibt, aber nur nach telefonischer Anmeldung, können bislang lediglich 30 Prozent der Unkosten gedeckt. Der größere Teil der Finanzierung wird durch die Buchungen der Rentiere und des Streichelzoos in der Vorweihnachtszeit und den Frühjahrsaufträgen getragen – und genau die sind alle abgesagt.

Allein die beiden zurückliegenden Jahre hätte sie bei der Versorgung der Tiere finanziell schon arg gebeutelt, weil im nicht gerade ertragreichen 2019 der Verlust der Dürre in 2018 nicht abgedeckt werden konnte. Normalerweise gibt es drei Heuschnitte im Jahr, das dürfte auch 2020 nichts werden, was eine Preiserhöhung beim Heu mit sich bringen und damit – bei einem Bedarf von rund 120 Rundballen – stark in die Kasse reinhauen dürfte. Um diese Menge überhaupt abzudecken, musste sie 2019 Futter aus Polen und aus der Rhön zusätzlich besorgen. Für die Rentiere wiederum lässt sie sich in einer Spezialanlage getrocknetes Grummet per Lastwagen aus Süddeutschland bringen. „Das von der Sonne getrocknete und mehrmals gewendete Gras ist für diese Tiere nicht geeignet“. Weil es gilt, beim Heukauf immer zur rechten Zeit zuzuschlagen und sie dafür 2019 finanzielle einmal nicht so flüssig war, tauschte sie sogar einen alten Trecker gegen 100 Rundballen ein. Sie muss aber auch für eine Vielzahl von Tieren für 500 bis 700 Euro pro Monat pelletiertes Futter der unterschiedlichsten Art besorgen.

Und da sind jetzt die drei Lämmer, die von ihren Müttern verstoßen wurden, und von Barbara Küppers mit der Flasche großgezogen werden. Wie in den Jahren zuvor zieht sie dafür einen alten Bademantel an, in dem sich die Jungtiere beim Nuckeln einkuscheln können. Weil das 75 Euro pro Schafnachwuchs in der Säugezeit kostet, müsste sie aus betriebswirtschaftlicher Sicht sagen, dass das zu teuer wird. „Das mach ich aber nicht, dass wäre ein Schritt ins Aufgeben“. Diese Abschaffungsüberlegung stellt sie ebenso wenig an, wenn es um ihre arbeitstreuen Ponys geht, auf deren Rücken schon seit einigen Jahrzehnten mehrere Generationen von Kindern begeistert Platz genommen hatten.

Einige Pferde stehen zum Verkauf

Etwas anders sieht es bei den Großpferden aus. Einige von denen stehen zum Verkauf an. Allerdings schaue sie da ganz genau, ob die Interessenten wirklich die richtigen neuen Besitzer sind. Nicht selten hat sie dabei schon Enttäuschungen erlebt, denn oft wurde eine tierische Landmaschine oder ein Schaukelpferd gesucht. „Und genau das ist nicht eines meiner Großen“.

Melanie Lohrengel näht Masken zugunsten des Ponyhofes. Foto: Petra Bordfeld / HK

Auch wenn sie Mittwoch wieder öffnen darf, werde wirtschaftlich nicht die Sonne aufgehen, weil neben der Auflagen seitens des Landes auch der Verlust des Frühjahrsgeschäftes, der sich auf gut 20.000 Euro beläuft, nicht mehr reingeholt werden könne. Außerdem stehe noch lange nicht fest, ob das Weihnachtsgeschäft reibungslos abgewickelt werden kann.

Um das 25jährige Bestehen des Ponyhofes feiern und allen Tieren das Zuhause erhalten zu können, betrat Babara Küppers jetzt einen Weg, den sie sonst immer gemieden hat: den der Spendenbitte. Da sie immer wirtschaftlich ordentlich gearbeitet habe, habe sie stets kundgetan, dass sie keine Spenden annimmt. Diese Gelder könnten Tierschutzvereine oder Kinderhilfseinrichtungen besser gebrauchen. „Jetzt brauche ich auch eine finanzielle Unterstützung dieser Art“. Denn ein Kredit von der Bank wäre ein Tod auf Raten. Das Land Niedersachsen hat ihr immerhin 3.000 Euro überwiesen, sie werde aber versuchen, auch vom Bund noch Gelder zu erhalten.

Worüber sie sich allerdings ganz besonders freut, ist die Tatsache, dass sie bundesweit großen Zuspruch erfährt. Viele haben schon Eintrittsgelder im Voraus überwiesen, weil sie sich sicher sind, dass es weitergehen wird. Besonders glücklich ist sie außerdem über die Spendenbereitschaft der Wulftener. Eine von ihnen ist Melanie Lohrengel, eine Nachbarin von Barbara Küppers. Als sie von der Situation des Ponyhofs erfuhr, holte sie ihre Nähmaschine heraus und nähte Nacht für Nacht Nase-Mund-Masken, weil sie am Tage ihrer Arbeit nachging und geht. Allein mit dieser besonderen Spenden-Aktion kam eine Menge Geld zusammen. Küppers wandte sich aber auch hilfesuchend an den Landkreis Göttingen und die Samtgemeinde Hattorf. „Es gibt wohl kaum jemanden im Landkreis Göttingen, der den Namen Küppers nicht schon am Telefon gehört hat“, scherzt die Ponyhof-Besitzerin. Sie habe in Sachen finanzielle Unterstützung stets nette und verständnisvolle Gesprächspartner am anderen Ende der Leitung gehabt. „Auch wenn sie mir finanziell nicht weiterhelfen konnten, dankte ich allen dafür, dass sie trotz der Krise, immer ein offenes Ohr hatten“. Allein das habe schon sehr gut getan.

Lous Küppers hilft auf dem Ponyhof mit. Foto: Petra Bordfeld / HK

Besonders viel Kraft gebe ihr die Tatsache, dass ihre Familie geschlossen hinter ihr steht. Auch wenn alle in Lohn und Brot stehen, legen sie überall auf dem Gelände Hand mit an. „Ich werde das Handtuch bestimmt nicht schmeißen“, sagt Küppers zuversichtlich. Auch wenn in den letzten zwei Jahren wetterbedingt keine Rücklagen gebildet werden konnten, werde man mit Mut und Engagement nicht nur die Zeit bis Juni und Juli überstehen. Jetzt bleibt erst einmal abzuwarten, ob interessierte Menschen die Möglichkeit nutzen, den Ponyhof wieder zu betreten.

Ein Besuch des Ponyhofs ist nach telefonischer Anmeldung unter 0160/4676263 möglich.

Spendenkonto von Barbara Küppers: DE25263510150000095794 oder über Paypal an Archepark@aol.com

