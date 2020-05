Weiterhin gilt: Bei akuten Notfällen Krankenhaus aufsuchen

Einige Krankenhäuser der Region verzeichnen in Zeiten der aktuellen Corona-Pandemie weniger Notfallpatienten. Ein Grund könnte sein, dass die Menschen wegen der Angst, sich mit dem neuartigen Virus infizieren zu können, das Aufsuchen der Kliniken trotz eines möglichen Notfalls vermeiden.

Allerdings gebe es bestimmte Krankheiten, die auch in Zeiten von Corona dringend behandelt werden müssen, erklärte dazu Daniela Kasper als Pressesprecherin der Helios-Klinik in Herzberg auf Nachfrage unserer Zeitung. „Zu diesen bestimmten Krankheiten gehören lebensbedrohliche Erkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall oder andere akute Krankheitsbilder. Wir beobachten in diesem Zusammenhang in den letzten Wochen einen Rückgang der Notfall-Patienten“, so Daniela Kasper.

Notaufnahme ständig besetzt

Weiter heißt es in der Pressemitteilung: „Wir appellieren jedoch eindringlich: Bitte suchen Sie bei akuten Notfällen ein Krankenhaus auf! Unsere Notaufnahme in der Helios-Klinik in Herzberg ist rund um die Uhr besetzt, um Unfälle, Herzinfarkte und andere Notfälle behandeln bzw. versorgen zu können.

