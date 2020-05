Neustart an der OBS Herzberg ist nach Plan verlaufen

Seit einer Woche hat in Niedersachsen wieder der Schulbetrieb begonnen, zunächst aber beschränkt auf die Abschlussklassen (wir berichteten). Für die Schulen bedeuten die Regelungen zum Schutz vor Infektionen einen großen organisatorischen Aufwand, wie Thorsten Preuß, Konrektor der OBS Herzberg, unserer Zeitung berichtet: „Natürlich haben auch wir hart daran gearbeitet, den Schulbetrieb unter Beachtung der Sicherheitsregeln wieder aufzunehmen. Dazu haben wir ein neues Wege- und Pausenkonzept entwickelt. Dieses wird laufend fortentwickelt, vor allem im Hinblick auf den 18. Mai, da wir zur zu diesem Datum den 9. Realschulzweig-Jahrgang in der Schule erwarten.“

Was die Abschlussklassen angeht, so sei der Neustart nach Plan verlaufen. „Alle Beteiligten halten sich an unser verbindliches Hygienekonzept in vorbildlicher Weise. Wir wissen, dass die derzeitige Situation junge Menschen sehr verunsichert. Deswegen muss Schule in Coronazeiten darauf in besonderem Maße Rücksicht nehmen“, sagt er. „Die Rückmeldungen aus unserer Eltern- und Schülerschaft bestätigen uns auf diesem Wege sehr. Hier möchte ich die großartige Disziplin unserer Schüler und Lehrer hervorheben. Es beeindruckt mich sehr, wie an der OBS Herzberg aufeinander Rücksicht genommen wird.“

Digitalisierung

In diesen Zeiten werde vor allem deutlich, dass die Digitalisierung von Schule vorangetrieben werden müsse: „Auch da sind wir auf einem guten Weg. Innerhalb kürzester Zeit haben wir den Schulserver Iserv für uns nutzbar gemacht, der eine hervorragende Plattform ist, mit Schülern und Lehrkräften digital zu kommunizieren“ berichtet Preuß. „Wir brauchen aber dringend mehr digitale Endgeräte. Diesem Problem widmen wir uns momentan intensiv und ich bin sicher, dass wir mit Hilfe des Landkreises zu Lösungen kommen werden, die uns helfen werden.“

Schon in der vergangenen Woche habe die OBS ein Rückgabekonzept für Schulbücher entwickelt und durchgeführt, so dass die Schüler auf diese Weise ein erhebliches Stück arbeitsfähiger geworden seien. Dieses Konzept beinhalte eine Wegeführung und einen detaillierten zeitlichen Ablaufplan. Preuß: „Ich muss auch hier ein ganz großes Lob an Schüler und Eltern aussprechen, die sich sehr diszipliniert und kooperativ gezeigt haben.“

Die jüngsten Oberschüler werden von ihren Klassenlehrkräften digital und, wenn nötig, auch analog mit Arbeitsmaterial versorgt. Die Lehrkräfte treten über E-Mail und regelmäßig auch telefonisch zu ihren Schülern in Kontakt. Und Schüler rufen ihre Lehrer an, wenn sie Probleme bei der Bearbeitung ihrer Aufgaben haben. „Natürlich stehen unsere Kolleginnen und Kollegen ihren Klassen auch für einen ‚technischen Support‘ z.B. bei der Bedienung eines PCs usw. zur Seite. Wir wissen alle, dass das Homeschooling Elternhäuser manchmal ganz erheblich belastet. Wir versuchen mit all unserer Kraft, diesem Wissen Rechnung zu tragen. Ziel ist es, sie, wo immer es geht, zu unterstützen, denn Schule und Elternhäuser haben das gemeinsame Ziel, zum Teil verunsicherten Kindern eine verlässliche Tagesstruktur zu geben.“

So arbeiten sowohl die Lehrkräfte in der Schule als auch die, die zu Hause bleiben müssen, „mittlerweile wieder unter Volldampf, denn die Betreuung und Begleitung einer Klasse von außen fordert Lehrkräfte sehr“, so Preuß abschließend. „Unserer bisheriger Gesamteindruck ist auf jeden Fall positiv. Wir spüren ganz deutlich, dass die Schulgemeinschaft zusammengerückt ist.“