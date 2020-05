Wegen Corona: SB-Waschanlage verzeichnet rote Zahlen

Mitte März musste der Herzberger Unternehmer Stephan Fricke für einen Teil seiner Mitarbeiter in Herzberg und Osterode Kurzarbeit beantragen. Viele Kunden hatten Arbeiten an ihren Fahrzeugen, die nicht dringlich waren, verschoben. Dazu gehörten unter anderem auch der Austausch von Winter- gegen Sommerreifen. Insgesamt kamen aber die Arbeiten in beiden Standorten nicht zum Stillstand, sagt Stephan Fricke im Gespräch mit unserer Zeitung. Seit Beginn der guten Witterung sei in beiden Werkstätten gut zu tun. Damit konnte auch die Kurzarbeit beendet werden. Die Terminvergabe – etwa für einen Reifenwechsel, eine Inspektion oder eine Instandsetzung – erfolge in der Regel telefonisch. Durch sorgfältige Planung könne vermieden werden, dass mehrere Kunden gleichzeitig in einer Warteschleife anwesend sind.

Was ihm indes Sorgen bereite, sei seine SB-Waschplatzanlage in Osterode. Seit längerem ist sie für den allgemeinen Gebrauch gesperrt. Genutzt werden darf sie bislang laut niedersächsischer Verordnung nur für gewerblich eingesetzte Fahrzeuge wie Krankenwagen, Taxis, Montagefahrzeuge und ähnliches. Im vergangenen Jahr habe er die Anlage in Osterode für eine größere Summe modernisieren lassen, erklärt Fricke. Durch das Nutzungsverbot sei ihm inzwischen ein Verlust in fünfstelliger Höhe entstanden, der nicht wieder „reingeholt“ werden kann, wie er sagt. Inzwischen habe sich der Bundesverband Tankstellen und Gewerbliche Autowäsche Deutschland (BTG) mit einem Schreiben an den Ministerpräsidenten des Landes Niedersachsen, Stephan Weil, und an die Gesundheitsministerin Carola Reimann gewandt und darum gebeten, die SB-Wäsche in Niedersachsen auch für private Kunden wieder zuzulassen. Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort