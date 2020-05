Nachdem die Schwäne den Juessee verlassen haben (wir berichteten) hat vor einiger Zeit ein Pärchen exotischer Nilgänse deren Platz übernommen. Die Wasservögel stammen ursprünglich aus Afrika. Dort leben sie auf Seen und Flüssen, die ihnen Nahrung bieten. Sie werden den Halbgänsen zugerechnet. Die Nilgänse haben jüngst am Juessee gebrütet – und unternahmen vor einigen Tagen gemeinsam mit ihren neun Küken, zur Freude von einigen anwesenden Spaziergängern, den ersten Ausflug auf dem See (Foto). Will man den Tieren einen Gefallen tun, sollte man sie nicht füttern. Artgerechte Nahrung gibt es am Juessee im ausreichenden Maße. Auch Platzstreitigkeiten gab es bisher nicht. Wie ein Anwohner berichtet, der täglich seine Runde um den Juessee macht, geht seit einiger Zeit die Zahl der Enten dort zurück. Seinen Beobachtungen zufolge seien schon 20 Vögel weniger auf dem See zu sehen. Ein waches Auge halten seitdem Mitglieder der „Schwanengemeinschaft“ auf die Entenpopulation.