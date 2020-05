Unternehmer importiert Schutzmasken – und spendet viele

Daniel Henning, seit knapp vier Jahren Einwohner von Wulften, ist als Manager und Unternehmer im Importgeschäft mit China tätig. Sein Unternehmen hat die Produktion in China gleich zu Beginn der Krise um die Herstellung von Schutzmasken und der Vermarktung der Sicherheitskleidung in Europa erweitert. So war der Unternehmer nun in der Lage, seiner Heimatgemeinde eine große Menge Masken zu spenden, die unter anderem an Schulen, Arztpraxen und den Wulftener DRK-Ortsverein verteilt wurden (wir berichteten).

Im Juli 2016 hatte der Rheinländer Hennig einen Job bei Novelis in Göttingen an und zog in den Vorharz nach Wulften. „Wir fühlen uns hier pudelwohl, weil wir tolle Menschen in Wulften und dem Harz kennengelernt haben“, so der Neubürger. Auch wenn er im Januar 2020 das Arbeitsverhältnis mit dem Aluminiumwerk gekündigt hat, hat er nicht vor, seinen Wohnsitz zu verändern. Verändert hat sich aber sein Tätigkeitsfeld.

Schutzmasken für die Oberschule

Vor rund vier Wochen sorgte er zusammen mit seinem Geschäftspartner dafür, dass Schutzmasken und anderes medizinisches Material, welches in Corona-Zeiten nicht nur auf dem deutschen Markt benötigt wird, aus China importiert wird „Damit möchte ich auch diese Region unterstützen“. Dass das keine leeren Worte sind hat er jüngst bereits mit einer Spende von 1.500 Masken für die Gemeinde Wulften, für die OBS Hattorf und die Samtgemeinde Hattorf unter Beweis gestellt. „Es ist mir sehr wichtig, gerade in diesen Zeiten zu unterstützen, wo es möglich ist. Da ich den Zugang zu den aktuell dringend benötigten Mund-Nase-Schutzmasken, FFP 1 und FFP 2 habe, ist es für mich selbstverständlich im Rahmen meiner Möglichkeiten zu spenden“.

Dass er aber mittlerweile nicht allein in Deutschland, sondern auch in Frankreich ein gefragter Lieferant geworden ist, zeigt die Tatsache, dass unter den 60 Millionen. Masken, die vom Bundesministerium für Gesundheit bestellt wurden, auch er den Zuschlag erhalten hat, eine große Menge zu liefern. Diese befinden sich zurzeit in der Auslieferung.

Kinderschuhe importiert

Vor der Corona-Pandemie hatt sein Geschäftspartner vornehmlich Kinderschuhe importiert, die in Deutschland an bekannte Einzelhandels-Ketten verkauft werden – und das bereits seit 2008. Ebenfalls bereits seit zehn Jahren bestehe eine enge Partnerschaft mit einem großen Handelsunternehmen in Ningbo, der Küstenstadt in der ostchinesischen Provinz Zhejian. Aufgrund des Corona-Ausbruchs und der erschreckenden Entwicklung in China im Dezember 2019 hat der langjährige Partner in Ningbo das Lieferprogramm unter anderem um Schutzmasken erweitert. „Seit Anfang April sind wir nun mit dem Vertrieb in Deutschland und jetzt auch in Frankreich präsent“, sagt Hennig. Schon im November und Dezember, als das Virus leider noch nicht so ernst genommen wurde, hätten er und sein Partner die Produktion in acht zertifizierten Fabriken erweitert, wozu auch Schutzmasken gehörten. Ende März wurde das Duo angesprochen, ob Interesse an der Übernahme der Vermarktung der Sicherheitskleidung für Europa bestünde. „Wir haben fünf Minuten nachgedacht und dann Ja gesagt. Denn bei der Riesennachfrage wollen wir einfach helfen und Deutschland sowie möglichst ganz Europa mit wichtigen Waren zu versorgen“.

Das war die Geburtsstunde von Respiratory-Protection, welche wegen geschlossenen Behörden erstmal als Abteilung der bereits bestehendem Unternehmergesellschaft Kids2Go gegründet wurde. Daniel Hennig ist Managing Director der Abteilung. In den zurückliegenden vier Wochen haben die beiden fast rund um die Uhr daran gearbeitet, die Produktionsreihe aufzubauen. Sie achteten darauf, dass alles vom TÜV zertifiziert ist. Dabei vertraten sie von Anfang an die Philosophie, dass es zwei Produktsparten geben muss: eine für die Medizin mit Zertifikat und die zweite für den allgemeinen Gebrauch, also der Standard-Mund-Nasen-Schutz. Mit dieser Trennung wollten sie erreichen, dass die Konsumenten der Medizin nicht alles wegkaufen könnte.

2,1 Millionen Masken pro Tag

Während die Produktion in den Vertragsfabriken von mehr als 2,1 Millionen Masken pro Tag kein Problem seien, sehe es mit dem Transport wesentlich schlechter aus. Denn weil in Europa fast alle Geschäfte geschlossen haben, dümpeln die in China beladenen Container in den europäischen Häfen und fehlen in der Volksrepublik. Also muss alles über den Luftraum abgewickelt werden, was Geduld bedeutet. „Auf dem Flughafen von Shanghai steht unsere Ware nicht selten zwei bis drei Tage herum, obwohl sie dringend benötigt wird“.

Nach dem Import und der Verzollung geht es dann zu den Flughäfen Hannover, Frankfurt und jetzt Leipzig. Von da aus startet der Transport aus Sicherheitsgründen in Fahrzeugen eines persönlich bekannten Spediteurs im Direktverkehr. In Deutschland stehen aktuell keine Lagermengen zur Verfügung. Die Lieferzeit beträgt im Direktimport aktuell bis zu 20 Werktage. Respiratory-Protection investiert einen hohen siebenstelligen Betrag, um bis Ende Mai Lagerware verfügbar zu haben und so innerhalb von 24 Stunden die Kunden bedienen zu können.

Die Erkenntnis, dass die Mülleimer mittlerweile schon ganz gehörig überzuquellen drohen, brachte die beiden Unternehmer dazu, eine weitere Abteilung unter der Respiratory-Protection zu gründen. Diese soll in etwa vier Wochen – ebenfalls in China – Mehrweg-Schutzmasken mit dem Namen „Facebuddys“ für den Privatgebrauch und in verschiedenen Größen produzieren. „Denn wir glauben, dass sich das Straßenbild in Europa ändern wird und mehr Masken zum Alltag gehören werden.“ Sei das Verhalten der Menschen in Asien bis vor kurzem noch belächelt worden, dürften Atem-Schutz-Masken in der Öffentlichkeit auch in Europa ein Stück weit zur Normalität gehören. Wie der Name „Facebuddy entstanden ist, erklärt Daniel Hennig so: „Mit dem unkomplizierten Namen wollen wir weg von den Begriffen Angst, Einschränkung und Krankheit, die schnell mit der Maske in Verbindung gebracht werden“. Die Verhandlungen mit den Lizenzgebern seien nahezu abgeschlossen. Wann genau sie an Handelsketten ausgeliefert werden, steht noch nicht ganz fast. „Die Masken sind übrigens aus hautverträglichem Stoff und waschbar. Damit produzieren wir keinen Müll“.