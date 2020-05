„4.000 Stiefmütterchen zu pflanzen ist Standard“

Während in vielen Branchen derzeit Kurzarbeit oder Home Office angesagt ist, geht die Arbeit auf den Friedhöfen ganz normal weiter. Heike Riedel und ihr Team vom Friedhof der Nicolai-Kirchengemeinde haben wie jedes Frühjahr eine Menge zu tun: pflanzen, jäten, pflegen, reparieren – jetzt allerdings halten Riedel und ihre Mitarbeiter Dennis Müller, Christian Kaufmann und Ina Holzapfel auf dem großen, parkähnlichen Gelände Abstand zueinander: „Wir arbeiten ja draußen und können uns aus dem Weg gehen. Wir haben die Pausenregelung geändert. Normalerweise würden wir im Aufenthaltsraum sitzen und frühstücken. Ansonsten haben wir einen ganz normalen Arbeitsalltag“, berichtet die Friedhofsleiterin. Auf die Pausen verzichten die vier in diesen Wochen freiwillig ganz und machen dafür etwas früher Feierabend.

Mehr Todesfälle und Beerdigungen

Auch Beerdigungen gibt es nach wie vor, und – wie Riedel etwas bedrückt schildert – derzeit nach ihrem Eindruck sogar mehr als sonst üblich. Eine höhere Sterblichkeit ist dafür aber eher nicht die Erklärung, denn laut deutschem Bestatterverband werden derzeit bundesweit nicht mehr Todesfälle registriert als vorher. Das Phänomen, das Riedel da beobachtet, muss andere Gründe haben. Möglicherweise kommt es bei einzelnen Vorgängen zu Verzögerungen. Der Grund: „Manche Angehörige befinden sich in Quarantäne“, sagt sie.

Überhaupt laufe derzeit bei den Bestattungen alles anders ab, schildert sie: Trauerfeiern in der Friedhofskapelle etwa seien wegen des Infektionsrisikos untersagt. Die Angehörigen treffen sich im kleinen Kreis vor der Kapelle, „oft auch direkt an der Grabstelle. Höchstens zehn Personen.“ Der Pastor hält dann eine Trauerrede, auf Wunsch ist Ulrich Kohlrusch dabei und spielt Akkordeon oder Trompete. Doch die zwischenmenschliche Nähe fehle: „Es herrscht eine seltsame Distanz.“ Das ganze wirke sehr betrüblich, für die Trauernden wohl keine besonders tröstliche Erfahrung, vermutet sie, besonders hinsichtlich der begrenzten Zahl an Teilnehmern. „Es muss jetzt gerade besonders schwer sein für die Angehörigen.“ Durch das sonnige Wetter in den vergangen Tagen musste während der Zeremonie aber zumindest niemand im Regen stehen.

Fehlender Regen bereitet Sorgen

Doch andererseits bereitet der fehlende Regen den Friedhofsgärtnern schon jetzt wieder große Probleme. „Die lange Trockenheit war schlimm. Wir mussten sehr viel gießen“, sagt Riedel. „Es fängt schon wieder an wie 2018. Ich weiß nicht, wo das hinführt.“ Im vergangenen Winter mussten viele Bäume auf dem Gelände gefällt werden. Fast alle Fichten fielen der Trockenheit und dem Borkenkäfer zum Opfer. „Wir versuchen, nach und nach wieder aufzuforsten, das geht aber nur mit Bedacht. Die jungen Bäume müssen ja anwachsen und in dieser Zeit viel gegossen werden.“

Ausstiegshilfe für Tiere an einem der Brunnen. Foto: Rainer Härtl / HK

Neben dem Gießen ist das Pflanzen im Frühling die Hauptaufgabe der Friedhofsgärtner. „Wir richten alles her. 4.000 Stiefmütterchen zu pflanzen ist Standard.“ Auch eine Hängefichte, zwei gespendete Kugelahorne und mehrere Flieder und Obstbäume sind jüngst in die Erde gekommen. Und ungeachtet vieler Beerdigungen und trotz des trockenen Frühlings: In der Natur blüht in dieser Jahreszeit das Leben neu auf, und die Herzberger Friedhofsgärtner, die sich einem naturnahen Konzept verschrieben haben (wir berichteten), versuchen, ihm dabei auf die Sprünge zu helfen. In der unmittelbaren Nähe des großen Insektenhotels haben sie vor kurzem einen Streifen Rasen umgepflügt und eine Bienenwiese angelegt. Auch zwei Obstbäume haben sie dort gepflanzt.

Gegen Wühlmäuse sind Greifvögel die natürlichen Verbündeten der Gärtner, deshalb haben sie drei Ansitze aufgestellt, von denen die Vögel nach Beute Ausschau halten können. „Ich habe leider noch keine gesehen. Aber Kot ist dort zu finden, also werden sie wohl angenommen“, berichtet Riedel. Außerdem haben Dennis Müller und Christian Kaufmann weitere Nistkästen gebaut. In der Friedhofskapelle gibt es jetzt ein Appartement für Schleiereulen, ein weiteres im Kirchturm. „Die hört man ab und zu rufen oder sieht in der Dämmerung, wie sie kreisen.“ Die Eulen sind recht anspruchsvoll, hat Riedel erfahren: Sie wollen zwei getrennte Abteile in den Nistkästen. Ein weiterer Kasten ist für Turmfalken bestimmt. „Im Herbst kontrollieren wir, ob sie besetzt waren. Die anderen Nistkästen werden gut angenommen. Im Winter haben wir sie gereinigt und viele waren bewohnt.“

Um Eichhörnchen und andere kleine durstige Tiere vor dem Ertrinken in den Wasserbrunnen zu bewahren, haben die drei überall Ausstiegshilfen installiert. Denn solche unnötigen Dramen kann und möchte man ja verhindern.

Eine weitere Neuerung: Um die Abfallkörbe zu verschönern, haben die Friedhofsgärtner Mauern darum gebaut, die nun mit kletternden Gewächsen bepflanzt werden. Die alten Heckenumrandungen waren nämlich vertrocknet.

Die neue Ansicht gefalle den Besuchern, weiß Riedel aus vielen Gesprächen. So ist der schöne Herzberger Nicolai-Friedhof auch in Corona-Zeiten eine grüne Oase, die auch für Spaziergänger offensteht: „Wer Entspannung sucht, ist willkommen“, lädt Riedel ein. „Aber bitte an die Abstandsregeln halten.“

Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort

corona in osterode- ein Überblick über die situation vor ort