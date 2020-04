Unbekannter schießt in Wulften auf Pferd

Wulften. Das Tier stand in einer Pferdebox und wurde an der Schulter verletzt. Das Pferd musste von einem Tierarzt versorgt werden.

Ein Unbekannter hat in Wulften ein Pferd mit einer Handfeuerwaffe angeschossen. Das berichtet die Polizei. Die Tat ereignete sich demnach zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen. Das Tier stand in einer Pferdebox eines Pferdehofs in der Bahnhofstraße. Es wurde an der Schulter verletzt und musste tierärztlich versorgt werden. Hinweise nimmt die Polizei Hattorf unter Telefon 05584/999840 entgegen. nza