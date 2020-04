CDU/FDP-Gruppe im Samtgemeinderat Hattorf tagt virtuell

In regelmäßigen Abständen kommt die CDU/FDP-Gruppe im Samtgemeinderat Hattorf zu Tag. In dieser Zeit der Corona-Krise fand kürzlich die Gruppensitzung als Video-Konferenz online statt. Darüber berichtet die Fraktionsvorsitzende Karin Wode aus Elbingerode. Zwar sind politische Entscheidungen und geplante Sitzungen zum größten Teil zunächst bis auf weiteres verschoben. Gleichwohl sei das Interesse in der Gruppe an der Situation in der Samtgemeinde und in den einzelnen Mitgliedsgemeinden Hattorf, Wulften, Hörden und Elbingerode groß. So würden zum Beispiel Eilentscheidungen sehr einvernehmlich über E-Mails und Telefonkontakt besprochen und im Umlaufverfahren beschlossen.

„Und die großen Themen wie zum Beispiel die samtgemeindeinternen Finanzbeziehungen sind ja nicht aus der Welt und stehen spätestens nach der Krise wieder auf der Tagesordnung“, schreibt Wode. Wie ist damit in Zukunft umzugehen? Zur Zeit könne niemand die Auswirkungen der Krise sicher abschätzen. Auch die Kommunen werden es mit einer Reduzierung der finanziellen Möglichkeiten durch Wegbrechen von Steuern und Einnahmen zu tun haben, prognostiziert sie. In diesem Zusammenhang war ein weiteres Thema das Freibad in der Trägerschaft der Samtgemeinde Hattorf. Wie wird es weitergehen? Wann kann mit einer Eröffnung gerechnet werden? Hier müsse abgewartet werden, wie sich die Lage entwickelt. Freiwilligen Hilfsangebote in den Gemeinden begrüßt Die Berichte aus den einzelnen Gemeinden beschäftigten sich überwiegend mit dem Stand der baulichen Maßnahmen. Darüber hinaus lag der Schwerpunkt auf dem Umgang im Zusammenhang mit der Corona-Krise. Die Aktion „Jung hilft Alt“ in den drei Gemeinden Hattorf, Hörden und Wulften sowie ein ähnliches Angebot des neuen Dorfvereins in Elbingerode werden ausdrücklich begrüßt. Sie leisten in vielen Fällen unschätzbare Hilfe. Bei einer Anordnung von Quarantäne im Falle einer Ansteckung mit Covid 19 oder auch bei vorsorglicher Quarantäne wird seitens des Gesundheitsamtes nachgefragt., ob die persönliche Versorgung gewährleistet sei. Ist das nicht der Fall wird die Verwaltung tätig und kann auf diese freiwilligen Hilfsangebote verweisen und zurückgreifen. Darüber hinaus berichteten alle Ratsmitglieder über die funktionierende Nachbarschaftshilfe, sowie Unterstützung durch Familie und Freunde in ihren Orten. Dafür gelte allen Anerkennung und Dank für die guten Ideen, die Übernahme von Verantwortung und den Zusammenhalt. Seitens der Samtgemeindeverwaltung werden alle Ratsmitglieder etwa 14-tägig über die Lage im Amt und die wichtigsten Vorkommnisse per E-Mail informiert. Die Zusammenarbeit sei konstruktiv und zielführend, so Wode. Alle arbeiten gemeinsam an der Bewältigung dieser Krise. Vertrauen und Informationsaustausch stehen im Vordergrund der politischen Arbeit. Die Gesundheit und Sicherheit aller Einwohnerinnen und Einwohner habe Priorität. Besonders wichtig sei der CDU/FDP-Gruppe das Kümmern um in ihrer Existenz gefährdete Gruppen und Unternehmen. Hier sei der Austausch mit der unmittelbar vor der Sitzung stattfindenden Kreistagsfraktion besonders hilfreich, da Bundes- und Landtagsabgeordnete, sowie die Leiterin des Krisenstabes im Landkreis Göttingen Kreisrätin Marlies Dornieden an der durch den neuen Fraktionsvorsitzenden Andreas Körner geleiteten Videokonferenz teilnahmen. Der Übergang von einer Sitzung zur nächsten war auf diese Weise ohne lange Fahrtwege zwischen Göttingen und Hattorf nahtlos im „Home office“ möglich. Aktuelle Erkenntnisse aus der Kreistagsfraktion konnten direkt in die Arbeit der Samtgemeindegruppe eingebracht werden.