Busch in Herzberg.

Herzberg. Im Wohngebiet Kleebleek ist am Freitag, 24. April, ein Feuer in einer Hecke ausgebrochen.

Busch beim Unkraut abflammen in Brand gesteckt

Ein Strauch ist am Freitag, 24. April, in Herzberg während Gartenarbeiten in Brand geraten. Darüber berichtet die Feuerwehr.

Demnach ging der Notruf gegen 10.45 Uhr ein: Im Wohngebiet Kleebleek war beim Abflammen von Unkraut mit einem Gasbrenner ein trockener Strauch im Brand geraten. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war das Feuer bereits erloschen. Jedoch war Rauch durch ein offenstehendes Fenster in ein Wohnhaus eingedrungen, das die Feuerwehrleute entlüfteten.

Die Feuerwehr weißt in diesem Zusammenhang auf die Gefahren hin, die von Gasbrennern zum Abflammen von Unkraut ausgehen. Nutzer sollten einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu anderen brennbaren Hecken und Sträuchern einhalten. Weiterhin sei zu beachten, dass brennende Pflanzenteile unbemerkt durch den Flammendruck weggeblasen werden und in der näheren Umgebung zu Bränden führen können. Die Feuerwehr empfiehlt, zusätzlich ein Löschmittel wie Wassereimer, Gartenschlauch oder Feuerlöscher griffbereit zu halten.

Aufgrund der aktuellen Trockenheit empfiehlt die Feuerwehr, auf den Einsatz von Gasbrennern gänzlich zu verzichten.