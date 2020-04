DRK Scharzfeld richtet Blutspendeaktion am 15. Mai aus

Der Ortsverein des DRK Scharzfeld lädt am Freitag, 15. Mai, von 15.30 bis 19.30 Uhr ins Dorfgemeinschaftshaus Scharzfeld zur Blutspendeaktion ein.

Die Verantwortlichen des DRK Scharzfeld weisen darauf hin, dass in Deutschland wegen des Coronavirus die Spendenbereitschaft um fast ein Drittel zurückgegangen ist. Auch wenn geplante Operationen zurückgestellt wurden, bestehe dennoch weiterhin ein erheblicher Bedarf an Blutkonserven. Deutschlandweit würden insbesondere für die Krebstherapie und die Notfallversorgung täglich rund 1.500 Blutspenden benötigt, heißt es vonseiten des DRK.

Vorhandene räumliche Möglichkeiten

„Aber wieso werden dann Blutspendetermine abgesagt?“, fragen die Verantwortlichen und geben zugleich die Antwort: Der Grund dafür liege schlicht in den vorhandenen räumlichen Möglichkeiten. So müsste man jetzt vor allem darauf achten, dass die verordneten Abstandsregeln eingehalten werden könnten – sowohl zum Wohle der Spender als auch des Personals des Blutspendedienstes und der Helfer des Ortsvereins. „Das Dorfgemeinschaftshaus in Scharzfeld hat die dafür erforderliche Größe“, betonen dazu die Verantwortlichen des Scharzfelder Ortsvereins. „Also kommen Sie nach Scharzfeld und spenden Sie dringend benötigtes Blut – der Blutspendedienst hat Vorkehrungen zur Sicherheit von Spendern, Personal und Helfern getroffen“, so der Vorstand. Dazu gehören Desinfektionsstationen an den Eingängen sowie die Temperaturmessung bei den Spendern beim Betreten des Spendelokals.

Ferner tragen die Helfer und Mitarbeiter einen Mund-Nase-Schutz. Zusätzliches Personal sorgt für einen sicheren Abstand und vermeidet Warteschlangen. Auf einen gemeinsamen Imbiss wird in diesem Fall verzichtet – stattdessen erhalten Spender zur Stärkung ein Lunch-Päckchen.

Wer sollte nicht kommen?

Die Verantwortlichen klären gleichwohl die Frage, wer nicht zum Blutspendetermin kommen sollte: „Personen, die unter Quarantäne stehen, die aus dem Ausland oder dem Kreis Heinsberg zurückgekehrt sind, die Kontakt zu infizierten Menschen haben oder hatten sowie Personen mit Fieber, Husten oder anderen Anzeichen einer Atemwegserkrankung, mit Erkältungs- oder Grippesymptomen und Personen, die sich krank fühlen.

Wenn möglich, sollten interessierte Spender mit einer Mund-Nase-Maske zur Aktion kommen.