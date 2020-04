Prüfungsvorbereitung intensiv: Montag geht die Schule los

Am Montag sind die „Zwangsferien“ vorbei: Der Schulbetrieb nimmt ganz langsam und vorsichtig wieder Fahrt auf, zunächst für die Abschlussklassen (wir berichteten). Auch an der Oberschule in Hattorf hat sich das Team um Schulleiter Nils Passian auf den Neustart vorbereitet. Zunächst begrüßen die Lehrer am Montagmorgen die Prüfungsklasse des Jahrgangs 10 und die Hauptschul-Absolventen Jahrgang 9.

„Wir haben zwei zehnte Klassen, insgesamt 43 Schüler, die müssen wir aufteilen in vier Gruppen“, erläutert Passian die Regelungen, um die Abstände in den Klassenräumen einzuhalten. Dabei werden die vier Gruppen zusätzlich tageweise versetzt unterrichtet, zwei Gruppen an einem Tag, die anderen beiden am Folgetag. Damir sollen auch Begegnungen von Gruppen auf dem Schulgelände so weit es geht vermieden werden. Zusätzlich beginnt der Unterricht für eine Gruppe jeweils 30 Minuten vor der anderen, so dass auch Begegnungen am Eingang minimiert werden.

Auch in den Klassenräumen ist alles auf Abstand ausgelegt: Die Tische stehen soweit auseinander, dass zwischen den Schülern mehr als zwei Meter sind. Besonderes Augenmerk wird auch auf Hygiene, Reinigung und Lüftung gelegt, berichtet der Schulleiter.

Schutzmasken auf dem Schulhof

OBS-Schulleiter Nils Passian mit Schutzmaske. Das Foto wurde eigens für diesen Bericht aufgenommen. Foto: Schule

Passian begrüßt die Schüler am Montag am Eingang der OBS – mit Mund-Nase-Schutzmaske, wie sie auch die Schüler außerhalb der Klassenräume tragen müssen – und gibt ihnen eine kleine Einweisung in die neue Corona-Hausordnung. Im Unterricht können die Masken dann abgesetzt werden. Er habe auch mit den Eltern eingehend über die geltenden Verhaltensregeln für den Schulbetrieb gesprochen, denn diese müssen allen Schülern klar sein. „Es geht nicht nach dem Motto: Es ist alles erlaubt, was der Schiedsrichter nicht sieht.“ Von den Eltern habe er dazu durchweg positive Rückmeldungen erhalten: „Alle sind sich dem Ernst der Lage bewusst.“

Um die Lehrer vor Infektionen zu schützen und vor allem zu verhindern, dass möglicherweise das gesamte Kollegium betroffen wäre, werden auch die Kontakte unter den Kollegen auf ein Minimum beschränkt, so Passian: „Wir arbeiten in Teams von maximal 3 Lehrkräften.“ In der aktuellen Krise erweise sich die eigentlich schon aufgegebene Außenstelle in Wulften als großer Vorteil, sagt er: Dort werde nämlich die neunte Hauptschulklasse untergebracht: „Neun Schüler und zwei Lehrer – ganz für sich. Das ist perfekt.“

Was den Unterricht angeht, steht zunächst ausschließlich Prüfungsvorbereitung auf dem Stundenplan. Für die zehnten Klassen heißt das: Mathe, Deutsch und Englisch, jedes Fach 90 Minuten täglich mit einer 15-minütigen Pause. Die Hauptschul-Absolventen haben Mathe und Deutsch. „Ich glaube, das wird sehr effektiv werden“, sagt Passian. „Wir konzentrieren uns auf die Kernfächer. Das werden sehr intensive Prüfungsvorbereitungen.“

„Es ist viel Unterricht ausgefallen“

Eine Prognose über die Prüfungsergebnisse könne er nur sehr vage anstellen. „Es ist viel Unterricht ausgefallen, es wird eng, den Stoff noch zu vermitteln“, betont er. Er sei überzeugt, im Kultusministerium sei man sich der Problematik bewusst, und geht davon aus, dies werde auch bei der Aufgabenstellung für die Abschlussprüfungen berücksichtigt. Ab 18. Mai kommen dann auch die anderen neunten Klassen wieder zur Schule, dann nach und nach die übrigen Schüler, jedenfalls geht Passian derzeit davon aus. Man bekomme jede Woche neue Informationen.

Die Zeit der Schulschließung habe man mit Online-Angeboten zu überbrücken versucht. „Das hat super geklappt“, zieht er ein erstes Fazit der neuen Methoden. „Alle Schüler sind eingebunden, alle können damit umgehen. Bisher sind es aber nur freiwillige Angebote.“ Die verwendete Software sei ein sehr mächtiges Werkzeug, das viele Möglichkeiten biete. „Es gibt virtuelle Klassenräume und völlig neue Aufgabenformen, Videos, Multiple-Choice-Fragen, Foren. Das macht vielen Kindern Spaß.“ Zudem ist die Software auf einem Hochschulserver installiert und das System laufe sehr stabil, ohne Abstürze.

Ein Problem sieht er in der Betreuung der Schüler, die sich mit dem selbstständige Lernen schwer tun. Für sie biete die OBS unter anderem einem Telefonsprechstunde an, jeder Lehrer stehe dafür drei Stunden täglich zur Verfügung. Manchmal laufe es auf „anderthalb Stunden Matheunterricht am Telefon“ raus, erzählt er. Das sei aber machbar, „die Zeit dafür haben wir jetzt.“

In der aktuellen Lage komme es aber noch mehr als sonst auf die Unterstützung in den Elternhäusern an. Doch auch da bekommt Passian positive Rückmeldungen. Eine Mutter habe ihm erzählt, sie sei begeistert von dem Online-Angebot: „Ihr Sohn erzählt sonst nicht, was er in der Schule macht. Doch jetzt kann sie selbst nachsehen, sie hat die Zugangsdaten.“ Aber natürlich gebe es auch Eltern, die selbst Unterstützung im Bewältigen der neuen Situation brauchen. Manchmal hapert es schlicht und einfach an den technischen Möglichkeiten, es gebe Haushalte, da gibt es nur „ein Handy und eine Playstation“, weiß der Schulleiter. „Diesen Schülern müssen wir etwas auf Papier zukommen lassen.“

Passian kann aber in der neuen Situation trotz all der Schwierigkeiten und Herausforderungen durchaus etwas Positives sehen, nämlich die neuen technischen Möglichkeiten, die gerade erprobt werden: „Das ist ein spannender Prozess. Das ist die größte Lehrerfortbildung, die ich je erlebt habe – im Live-Betrieb.“