Nicht systemrelevant: Wie Kassiererin aus Herzberg Hilfe fand

Die Corona-Krise hat das alltägliche Leben auf den Kopf gestellt. Die meisten Menschen stehen vor neuen Herausforderungen und müssen Wege suchen, um den Alltag am Laufen zu halten. So ergeht es auch berufstätigen Eltern, die seit der Schließung von Schulen und Kitas für eine angemessene Betreuung ihrer Kinder sorgen müssen.

Besonders hart trifft es dabei Alleinerziehende, und noch härter die Alleinerziehenden, die nicht „systemrelevant“ sind. Ein Beispiel aus Herzberg zeigt jedoch, dass sie in dieser schweren Zeit nicht allein sind und Hilfe finden können.

Nicole Meth aus Herzberg ist alleinerziehend. Und das „seit dem ersten Tag der Schwangerschaft“, wie sie sagt. Ihr Partner habe sie vor die Wahl gestellt, als er von der Schwangerschaft erfuhr: Er oder das Kind. „Ich habe mich richtig entschieden“, sagt die 36-Jährige. Seither gibt es keinen Kontakt zwischen dem inzwischen siebenjährigen Emil und seinem leiblichen Vater. Nicole Meth stammt aus der thüringischen Rhön, dort leben auch ihre Eltern – in Herzberg hat sie also keine Familie.

Der Alltag von Mutter und Sohn sei zwar nicht einfach zu organisieren, dennoch habe es immer irgendwie geklappt. Hilfe hat sie dabei von einem Nachbarn bekommen: „Er ist wie ein Zieh-Opa. Emil liebt ihn sehr.“ Der Nachbar holt den Jungen von der Schule ab und kümmert sich um ihn, bis Nicole, die seit 18 Jahren im Lebensmitteleinzelhandel tätig ist, von der Arbeit kommt.

Dann bricht die Pandemie aus. Schulen und Kitas werden geschlossen.

„Ich hatte Glück, dass ich noch Resturlaub und Überstunden hatte, so konnte ich die erste schulfreie Zeit überbrücken“, sagt Nicole. Eine andere Möglichkeit hat sie auch nicht: Zum Zieh-Opa geben kann sie Emil nicht, wegen seines Alters. Ihre Eltern leben gut 200 Kilometer entfernt, ihr Vater ist zudem schwer lungenkrank, hat COPD im Endstadium und wartet auf ein Spenderorgan – Emils Betreuung bei den Großeltern ist damit undenkbar.

Sie überlegt, was sie tun kann, spielt sämtliche Szenarien im Kopf durch und setzt sich schließlich ans Telefon: Landkreis, Stadt Herzberg, Schulleitung – niemand kann ihr helfen. Selbst das Engagement von Betriebsrat und Konzern-Geschäftsführung führen nicht zum Erfolg. „Der Betriebsrat hat sich super für mich eingesetzt. Leider hat es nichts gebracht“, bedauert sie.

Denn Beschäftigte im Lebensmitteleinzelhandel gehören in Niedersachsen nach Angaben des Kultusministeriums (Stand 15. April) nicht zu den Berufsgruppen in den sogenannten kritischen Infrastrukturen und der Daseinsvorsorge – und haben demnach auch keinen Anspruch auf einen Platz in einer Notbetreuung.

Verzweiflung macht sich breit. „Ich bekam Panik und hatte Angst, dass ich meinen Job verliere.“ Sie habe nie von Vater Staat gelebt, habe den Lebensunterhalt für sich und ihren Sohn immer selbst verdient. Das würde sie nicht mehr können, wenn sie beispielsweise unbezahlten Urlaub nehmen würde. „Wovon sollen wir denn leben?“ Zum Amt gehen? Das sei keine Option, sagt Nicole. Die Verzweiflung ist ihr anzumerken, und außerdem Wut, sie hat das Gefühl, im Stich gelassen zu werden.

Bereit, schnell zu helfen

Wolfgang Weippert ist bei der Stadt Herzberg unter anderem für den Bereich der Grundschulen verantwortlich. Er bestätigt, dass Kassierer im Einzelhandel in Niedersachsen bisher nicht zu den systemrelevanten Berufsgruppen gehörten. Nicole Meths Fall ist ihm auf Nachfrage unserer Zeitung kurz vor Ostern nicht bekannt. „Aber ich will alles tun, um ihr zu helfen“, sagt er im Telefongespräch ohne lange zu zögern. Und das hat er: Nur wenige Tage nach dem Telefonat ist die Betreuung gesichert, Emil erhält einen Platz in der Notgruppe seiner Grundschule.

Dass Nicole Meth solche Schwierigkeiten hatte, führt Weippert auf Missverständnisse und die besagte Systemrelevanz zurück. Das habe aber ganz unproblematisch gelöst und bereinigt werden können, so dass Emils Betreuung schnell sichergestellt war. Nicole Meth sei ein Härtefall, in ihrem Fall sei es erforderlich gewesen, die Umstände in die Entscheidung mit einzubeziehen. „Man muss sehen, in welchem Umfeld die Leute leben und das berücksichtigen“, ist Weippert überzeugt.

Schulen und Verwaltung stehen derzeit in engem Kontakt. Damit Mütter und Väter, wie Nicole Meth, künftig nicht mehr durchs Raster fallen, wolle man sich noch enger austauschen. Er betont zwar, dass es sich weiterhin um eine Notbetreuung handelt und der Schulbetrieb nicht von heute auf morgen normal laufen wird, dennoch fordert Weippert Betroffene mit ähnlichen Problemen auf, sich direkt bei den Schulen oder der Stadt zu melden. „Wir werden tun, was wir können.“

