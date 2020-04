Wulftener Bürger spenden Masken

Im Zuge der Eindämmung des Coronavirus greift ab kommendem Montag in ganz Niedersachsen eine Maskenpflicht. Ab dann müssen alle Bürger verpflichtend etwa im Öffentlichen Personennahverkehr und beim Einkaufen eine Bedeckung über Mund und Nase tragen. Doch schon zuvor war bei bestimmten Personengruppen entsprechendes notwendig geworden – etwa bei den Einsatzkräften der Feuerwehr. Als Monika Armbrecht und Elke Wedekind erfuhren, dass auch die aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Wulften aufgrund der Corona-Pandemie Mund-Nase-Masken brauchen, begannen die beiden Frauen für die Wehrmitglieder zu nähen. Jetzt überreichten sie die waschbaren und somit wieder verwendbaren Masken an Ortsbrandmeister Grégory Olivier Mickiewicz.

Mickiewicz probierte direkt eine der von den Wulftenerinnen mittels Hand beziehungsweise Maschine gefertigten Masken an – und zeigte sich erfreut über die Geste der beiden Damen. Da noch immer Bedarf an weiteren Masken besteht, betonte er: „Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn sich auch noch andere an der Fertigung solcher Masken beteiligen“.

Letztendlich benötigten nicht nur die Einsatzkräfte der Wulftener Feuerwehr, sondern auch die anderen drei Wehren der Samtgemeinde sowie Lehrer und Erzieher an den Schulen und Kindergärten der Samtgemeinde Hattorf Masken, die gewaschen werden können. Interessierte Frauen und Männer, die ebenfalls helfen wollen, sollten bei ihrer Wehr nachfragen, ob Bedarf besteht. „Das wäre jedenfalls prima“, so Mickiewicz.

Wulftener spendet der Gemeine 500 Masken zur Verteilung

Daniel Hennig (rechts) übergab 500 Schutzmasken an Bürgermeister Henning Kruse. Foto: Privat

Auch Daniel Hennig, der seit drei Jahren Wulftener Bürger ist und dessen Firma über Masken verfügt, begab sich jetzt mit 500 Schutzmasken auf den Weg zu Bürgermeister Henning Kruse. Dieses Geschenk für die Gemeinde verband er mit der Bitte, sie an Menschen zu verteilen, die sie benötigen.

Diesen Wunsch hat Kruse mittlerweile erfüllt. Denn er gab die Masken weiter an die beiden Arztpraxen, an die Grundschule, an die Physiotherapiepraxis Am Berg sowie an den DRK-Ortsverein. Aber auch die Schüler, die zur Zeit ehrenamtlich im Rahmen der Aktion „Jung hilft Alt“ Wulftener Einwohnern helfen (wir berichteten), wurden bedacht. Mit großer Dankbarkeit wurden diese Schutzmasken entgegengenommen.