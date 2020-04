Die Filmstarts sind allesamt verlegt und die Popcorn-Maschine im Herzberger Kino steht still: Wegen der Corona-Pandemie gibt es auch in den Central-Lichtspielen bis auf weiteres keine Vorführungen mehr – ein schwerer Schlag für das einzige verbliebene Kino im Altkreis Osterode.

Doch die vorübergehende Schließung bedeutet nicht, dass keine bewegten Bilder mehr über die Projektoren auf die Leinwand flimmern, wie Kinoleiter Markus Deckert erzählt: „Wir halten die Technik instand: Die Server werden einmal pro Woche hochgefahren und auch die Projektoren kurz betrieben. Hinter den Kulissen wird weiter gearbeitet, wenn auch in einer Notbesetzung.“ Und so bietet sich für Deckert ab und an die Gelegenheit, mal ganz allein einen Filmklassiker im Kinosaal anzusehen – oder auch mal ein Videospiel auf der großen Leinwand zu spielen. Die Mitarbeiter, für die es derzeit im Kino nichts zu tun gibt, seien nicht entlassen worden, berichtet er. Zusammen mit der Firma Koithahn habe man in Osterode, Herzberg, Hattorf und Bad Lauterberg einen Lieferdienst eingerichtet, für den die Kino-Mitarbeiter derzeit tätig sind.

Wann in den Central-Lichtspielen wieder Filme vor Publikum gezeigt werden dürfen, sei derzeit noch völlig ungewiss, bedauert Deckert. Dass es aber mit dem Kino in Herzberg nach der Krise weitergeht, davon zeigt er sich im Gespräch mit unserer Zeitung überzeugt. Open-Air-Vorführungen wie im vergangenen Sommer seien wegen der Abstandsregeln derzeit leider nicht möglich.

Über ein Auto-Kino zur Überbrückung der Zeit habe man jedoch tatsächlich nachgedacht, sagt er. Doch noch konnte kein geeigneter Standort gefunden werden, auf dem etwa 100 Autos untergebracht werden können und zugleich die Anwohner nicht belästigt werden.

