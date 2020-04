Hüttenherren wollten ihr Bier nicht mehr in Herzberg kaufen

Thematisch anknüpfend zu seinem jüngst veröffentlichten Artikel über die Herzberger Branntweinbrennereien hat Manfred Kirchner die Geschichte der ortsansässigen Brauereien recherchiert und in einem Artikel unserer Zeitung zur Verfügung gestellt.

Herzbergs Bürger wurde 1569 durch Herzog Wolfgang das Braurecht zugestanden. 1620 gab es in Herzberg 102 Bürger, die Bier brauen durften. Für dieses Recht verlangten die Fürsten Steuern, unabhängig davon, ob Bier gebraut wurde oder nicht. Daneben verlangte der Landesherr von jedem Brau drei Taler und einen Mariengulden.

Neben dem Braurecht für Bürger hatte Herzberg ein Amtsbrauhaus auf der Domäne unterhalb des Schlosses. Die Krüge auf den Dörfern waren verpflichtet, ihr Bier beim Amtsbrauhaus zu kaufen.

Die erste Herzberger Brauordnung, 1593 erlassen, regelte, wer wie das Braurecht nutzen konnte. Anfangs wurde die Braupfanne von Haus zu Haus weitergegeben. Dadurch war die Pfanne oft beschädigt und nicht brauchbar. Aber schon 1581 bestand ein Fleckenbrauhaus, in dem die Braupfanne fest eingebaut war.

Immer wieder wurden die Brauordnungen verändert und angepasst. So war in ihr geregelt, wer wann brauen durfte, welche Aufgaben Braumeister und Brauknecht hatten und wem Ehrenbraue (etwa zu Hochzeiten und Taufen) zustanden. Da es nicht immer friedlich beim Brauen zuging, war in der Brauordnung von 1677 geregelt, dass „sich die Brauleute gegen den Brauherren artig und friedlich verhalten“ sollten. Das Abfüllen des Bieres in Fässer schien eine feucht-fröhliche Angelegenheit zu werden. So wird berichtet: „[...] gehet daß Sauffen erst recht an, da sindt erstlich 4 Braukerls, 2 Bötger, der Bierfuhrmann und mehr Handlangers, undt sauffen sich offters so vol daß sie die Zunge nicht regen können [...].“

Ein Brau bestand aus 6.384 Litern Bier. 1830 gingen von einem solchen Brau 2.763 Liter an Herzberger Wirte, 969 Liter nach Sieber, 57 Liter nach Königshof, 513 Liter nach Lonau, 57 Liter an den „Goldenen Hirsch“ (Lonauerhammerhütte) und 1.824 Liter an umliegende Dörfer, die Aschen- und Ziegelhütte sowie den Krug in der Aue. Die Jahresproduktion an verkauftem Bier wird für diese Zeit auf 108.528 Liter geschätzt.

Brau litt unter Wasserqualität des Herzberger Mühlengrabens

Der Bierbrau litt unter der schlechten Wasserqualität des Herzberger Mühlengrabens. Derart, dass es in einer Verhandlung im Jahr 1666 in Osterode hieß: „[...] oft so schlecht und schlimmes Bier, dass man es bessers Orts für die Schweine schütten müsse [...]“. So wollten etwa die Sieberaner Hüttenherren ihr Bier nicht mehr in Herzberg kaufen.

Das Amtsbrauhaus versuchte im Jahr 1842, das Problem mit dem Bau eines Brunnens zu lösen. 1863 kaufte das Fleckenbrauhaus das Amtsbrauhaus.

Neben diesen Brauhäusern wird in Herzberger Chroniken noch die Braunbierbrauerei Neubeck in der Sägemühlenstraße erwähnt. 1904 wurde das Fleckenbrauhaus in der Brauhausstraße abgerissen und der Braubetrieb eingestellt. Das Gebäude des Amtsbrauhauses musste um 1930 dem Postneubau weichen.