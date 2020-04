Die Wildholzsperre wird endlich fertig

Gute Nachrichten auf der Hauptversammlung der Lonauer wehr: Die Wildholzsperre oberhalb von Lonau soll endlich fertig gestellt werden. 2003 hatten starke Regenfälle im Bereich des Marientals unterhalb des „Ackers“ für ein Hochwasser des Gebirgsbaches „Lonau“ gesorgt. Die Wassermassen rissen damals etliche Baumstämme mit, welche im Ortsbereich für eine Gefährdung der Bacheinfassung, Brücken und parallel verlaufenden Erdgasleitungen sorgten. Die Gasversorgung für den Ort musste eingestellt werden. Die neu errichtete Wildholzsperre soll zukünftig verhindern, dass bei Hochwasser Baumstämme aus dem Nationalpark in den Ort geschwemmt werden können.

Im Jahr 2019 wurde die Feuerwehr Lonau zu 10 Einsätze gerufen. Die Feuerwehr verfügt über 25 Mitglieder in der Einsatzabteilung, 5 Kameraden in der Altersabteilung, 30 fördernde Mitglieder sowie einen Jugendlichen in der Jugendfeuerwehr. Eine Herausforderung stellt die Nachwuchsgewinnung für die Jugendfeuerwehr dar.

Gerätewart Kai Schimanski berichtet, dass beide Fahrzeuge die Hauptuntersuchung beim TÜV bestanden haben. Bei der Geräteprüfung musste ein Steckleiterteil ausgemustert und neun beschafft werden, weiterhin wurden ein Hohlstrahlrohr, drei Adalit-Handlampen sowie eine Funktionsweste beschafft.

Die Feuerwehr verfügt derzeit über 8 einsatzbereite Atemschutzgeräteträger, die im vergangen Jahr 6 Übungsdienste absolviert haben, so Atemschutzwart Ralf Naumann. Eine neubeschaffte Sicherungstasche konnte im letzten Jahr in Dienst gestellt werden.

Jugendfeuerwehrwart Denis Marhold berichtet, dass auch der letzte Jugendliche in die Einsatzabteilung übergetreten ist. Er hofft auf die Unterstützung der Stadt bei den Werbemaßnahmen.

Ortsbürgermeister Thomas Beck bedankte sich für die geleistete Arbeit. Raimund Päckers vom Fachbereich II der Stadt Herzberg brachte Grüße der Stadtverwaltung und dankte ebenfalls der Feuerwehr.

In seinem Grußwort ging Stadtbrandmeister Gerd Herrmann auf das Einsatzgeschehen der Feuerwehren der Stadt Herzberg ein, die 212 Mitglieder der Einsatzabteilungen wurden 2019 zu über 200 Einsätze gerufen. Dazu gehörten u.a. 54 Brandeinsätze und 102 Hilfeleistungen. Die neue Drehleiter für Herzberg wurde durch die Stadt bestellt, das Tanklöschfahrzeug in Pöhlde wurde in Dienst gestellt. Abschnittsleiter und 1. Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverband Osterode am Harz e.V. Martin Dannhauer ging in seinem Bericht auf aktuelle Themen der Kreisfeuerwehr ein. Dazu gehörten die Überprüfung des Bestandes der Feuerwehrtechnischen Zentralen, die Reduzierung und Neugliederung der Brandschutzabschnitte, die Einführung der neuen Jugendfeuerwehrordnung, das Projekt „Feuerwehr in der Schule“ sowie die Beschaffung von Fahrzeugen.

Die Stadt- und Gemeindebrandmeister sprechen sich für einen Fortbestand der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Katzenstein aus, neben einer Platzreserve steht dort ein funktionierender Versorgungszug zur Verfügung. Im Rahmen der derzeit Diskussion über die Waldbrandgefahren im Harz überlegt das Land Niedersachsen derzeit eine Neuausrichtung der Waldbrandbekämpfung.

Beförderungen: zum Feuerwehrmann: Ole Johnzum Ersten Hauptlöschmeister: Sven Morich Ehrungen: Niedersächsisches Ehrenzeichen für langjährigen aktive Mitgliedschaft 40 Jahre: Erster Hauptfeuerwehrmann Michael Wagner, 40 Jahre: Erster Hauptfeuerwehrmann Rüdiger Felgner