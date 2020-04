Warum werden nicht Corona-Zahlen aus einzelnen Städten gemeldet?

In einem Leserbrief äußert sich Niko Schirmer aus Hattorf zu Infektions-Meldungen:

Danke für die ausführliche regionale Berichterstattung zur Corona-Krise. Der am Montag berichtete Fall der Villa Juesheide ist ein trauriges Beispiel für verfehlte Kommunikationsstrategien in der öffentlichen Verwaltung: Der gute – und beim Blick in unsere Nachbarländer – vergleichsweise liberale Ansatz der Kontaktsperren in Deutschland setzt zu Recht auf Einsicht und Vernunft der Bürger bei der Eindämmung des Virus – offenbar mit Erfolg!

Als Bürger erwarte ich für die temporäre Einschränkung meiner Grundrechte eine Gegenleistung: die transparente Offenlegung des aktuellen Risikos. Diese ist notwendig, um die Bürger davon zu überzeugen, dass die aktuellen Einschränkungen notwendig und sinnvoll sind, und dass sie, wenn nötig, auch über den 20. April hinaus durchzuhalten sind.

Die Informationen müssen vor allem eins erfüllen: Sie müssen einen kleinräumigen geographischen Bezug aufweisen, andernfalls sind sie nutzlos. Covid-19 hat weder in Italien oder Spanien, noch in Frankreich oder in Österreich eine Krise ausgelöst, die sich auf das gesamte Staatsgebiet erstreckt. Die humanitären Krisen sind auf Hotspots konzentriert; Regionen, in denen die Gesundheitssysteme zusammenbrechen. Diese Regionalität trifft ebenso auf Deutschland zu: Bayern ist schwerer getroffen als Niedersachsen, aber nicht flächendeckend. Auch hier sind geographische Hotspots zu erkennen.

Und bei stetiger Verkleinerung des Maßstabs sehen wir unter anderem einzelne Pflegeeinrichtungen als Katalysatoren der Verbreitung: in Würzburg und in Wolfsburg. Und nun in Herzberg.

Die Infektionszahlen müssen der Öffentlichkeit von der Kreisverwaltung auf der Maßstabsgröße der Gemeinden zur Verfügung gestellt werden, um einen Informationswert zu liefern. Eine Unterscheidung wie zuletzt in Stadt Göttingen, Altkreis Göttingen, Altkreis Duderstadt und Altkreis Osterode enthält keinen Mehrwert. Eine Infektion in Walkenried ist für den in Eisdorf lebenden Bürger Bad Grunds mutmaßlich weniger relevant als eine in Förste oder im Nachbarkreis in Willershausen.

Diese Informationen werden dem Bürger jedoch vorenthalten, der sein Verhalten vernunftgeleitet anzupassen versucht. Durch die Informationspolitik werden begründete Risikoeinschätzungen unmöglich, die aktuell das gesellschaftliche Leben sowie die Arbeit in Supermärkten, Apotheken, Arztpraxen, Schulen, Kindergärten und in der kommunalen Verwaltung fundamental verändern.

Die vom mündigen Bürger geforderte Gegenleistung liefert die Kreisverwaltung nicht! Sie argumentiert gegen die Transparenz mit dem Totschlagargument Datenschutz – in Zeiten, in denen eine Vielzahl von Grundrechten aller Bürger massiv eingeschränkt werden. Das ist zynisch! Die Daten, die bis vor wenigen Tagen veröffentlicht wurden, nämlich zu Erkrankten beispielsweise in Bad Grund, Bad Lauterberg, Herzberg und Osterode, können nicht datenschutzrechtlichen Bestimmungen widersprochen haben, denn über die Personen wurde nichts veröffentlicht als die Kommunen, in denen sie gemeldet waren: eine anonyme Maßstabsgröße, die Gebiete und mehrere Tausend Bürger zu Verwaltungseinheiten zusammenfasst. Aus diesen Daten könnte der Bürger nicht einmal erfahren, ob der Erkrankte aus Osterode in Riefensbeek oder in Förste wohnhaft ist. Ein Festhalten an der aktuellen Informationspolitik der Kreisverwaltung wird dem gegenseitigen Vertrauen zwischen Staat und Bürger einen tiefen Riss bescheren, der in Zukunft ein liberales Krisenmanagement erschweren wird.

Dazu sagt Ulrich Lottmann, Sprecher der Kreisverwaltung:

Ich kann den Unmut des Lesers verstehen – auch wenn ich den pauschalen Vorwurf einer verfehlten Kommunikationsstrategie nicht für angebracht halte. Die Kreisverwaltung kommuniziert fortlaufend zum Sachstand, weist auf viele Aspekte der gegenwärtigen Lage hin, auch präventiv, beantwortet auf allen mögliche Kanälen Fragen (Bürgertelefon, Liveticker, Infoangebote für einzelne Gruppen, nicht zuletzt viele persönliche Mails und Telefonate) und äußert sich in Presseanfrage offen und transparent.

Zum Einzelaspekt Fallzahlen: Das ist eine Abwägung eines Informationsbedürfnisses der Öffentlichkeit und Persönlichkeitsrechte Einzelner. Das ist nicht zynisch, sondern eine ernsthafte Frage. Hinzu kommen Bedenken des Gesundheitsamtes bzgl. Verletzung der ärztlichen Schweigepflicht angesichts der anfänglich detaillierten Veröffentlichung der Fallzahlen durch die Kreisverwaltung. Diese Bedenken muss ich ernst nehmen.

Für die Kreisverwaltung ist eine transparente Öffentlichkeitsarbeit gerade in dieser Krisensituation wichtig, deshalb haben wir als Kompromiss die Lösung mit den Altkreisen entwickelt. Das ist unbefriedigend, nicht nur für den Leser. Aber das ist der Kompromiss, der gefunden werden musste. Abschließend füge ich hinzu, dass die Gemeinden auf Verwaltungsebene detailliert – per Mail und jeweils noch einmal erläuternd telefonisch – informiert werden. In den Gemeindeverwaltungen liegen also alle für Entscheidungen notwendigen Informationen vor. Ich hoffe, diese Ausführungen machen die Kommunikationsentscheidungen nachvollziehbarer.

