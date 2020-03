Der Wulftener Anger wird im Augenblick teilweise umgestaltet

Der Anger in Wulften, der grasbewachsene Dorfplatz in der Mitte des Ortes, wird im Rahmen der Dorferneuerung so umgestaltet, dass er zum Verweilen einladen soll. Diese Fläche, die vielen noch bis in den 1980er Jahren als zusätzlicher Parkplatz für die Disco Sham in Erinnerung ist, wurde nach dem...