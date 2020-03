Kirchenvorstand Hattorf reagiert auf Coronavirus

Der Kirchenvorstand der St.-Pankratius-Kirche Hattorf hat die rasante Entwicklung der Corona-Pandemie zur Kenntnis genommen und zeigt sich „zutiefst besorgt“, wie er in einer Mitteilung betont. Dort heißt es weiter: „Der Kirchenvorstand vertritt aber auch die einhellige Meinung, dass Kirche gerade in Krisenzeiten der Ort bleiben muss, an dem Menschen für Menschen vor Gott beten und bitten“. Deshalb beschließe der Kirchenvorstand aufgrund des Rechtsstandes zum jetzigen Zeitpunkt, dass die Gottesdienste um 10 Uhr in der St.-Pankratius-Kirche stattfinden. Der Gottesdienst am Ostersonntag, 12. April, findet um 10 Uhr statt, allerdings ohne anschließendem Frühstück.

Der Abendmahlsgottesdienst anlässlich der Ersten Konfirmation am 18. April findet um 17 Uhr im engsten Familienkreis statt. Der Konfirmationsgottesdienst am 19. April um 10 Uhr findet ebenfalls im kleinen Familienkreis statt.

Der Gemeindenachmittag am Mittwoch, 18. März, fällt indes aus. Der Hauptkonfirmandenunterricht am 19. und 20. März wird angeboten. Die Teilnahme daran ist aber freiwillig.

Der Kirchenvorstand betont, dass die Gottesdienste Angebote und Möglichkeiten darstellen sollen, die freiwillig wahrgenommen werden können. „Wer aus welchen Gründen auch immer nicht teilnehmen möchte, tue dies. Das Läuten der Glocken lädt zur Besinnung und zum Gebet auch daheim ein“, heißt es vonseiten des Vorstandes weiter.

Die Hygienevorschriften sind zu beachten, daher weist der Kirchenvorstand darauf hin, dass in der Kirche auf Händeschütteln zu verzichten ist. Es ist Abstand zu anderen Personen einzuhalten. Es werden einmalig Liedzettel anstelle der Gesangbücher verwendet. Abendmahl findet in der St.-Pankratius-Kirche bereits seit vielen Jahren mit Einzelkelchen statt.

