Corona: Diese Kirchen in Herzberg bleiben weiterhin geöffnet

Die Christuskirche weist darauf hin, dass die Kirche in der Veilchenstraße, ebenso wie die Kirchen in Lonau und Sieber, weiterhin verlässlich an jedem Tag von 10 bis 18 Uhr geöffnet bleibt. „Uns schmerzt der Ausfall von Gottesdiensten gerade in der Passionszeit sehr. Umso wichtiger ist uns der Hinweis, dass die Kirchen zu Gebet und Andacht geöffnet bleiben“, sagt Pastor Gerhard Bergner.

In der Christuskirche in Herzberg sollen zudem Plakate ausgelegt werden, auf denen Besucher ihre Gebete und Anliegen festhalten und so auch miteinander ins Gespräch kommen können.

Auch die Möglichkeit zu persönlichen Gesprächen, sei es vor Ort oder am Telefon, ist weiterhin gegeben.

I nteressierte, die ein persönliches Gespräch wünschen, können sich jederzeit unter Telefon 05521/2706 im Pfarramt der Christuskirche in Herzberg melden.