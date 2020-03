Auto prallt in Hattorf gegen drei Betonpfosten

Hattorf. Zu dem Verkehrsunfall kam es am Freitagabend in Hattorf. Eine Fahrerin kam von der Fahrbahn ab.

Sachschaden in Höhe von etwa 4.600 Euro entstand bei einem Unfall am Freitagabend in Hattorf. Laut Polizei befuhr eine 28-jährige Autofahrerin die Danziger Straße aus Richtung Mühlenwehrstraße kommend in Richtung Klusangerstraße. Beim Abbiegen nach links in den Tilsiter Weg geriet sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen drei Betonpfosten.