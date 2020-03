Erneut krasser Fall von illegaler Müllentsorgung im Wald

Forstwirt Jörg Gödeke ist glücklich bei seiner Arbeit. Er hat viel zu tun, viele Aufgaben zu erledigen. Doch die Entsorgung von Müll sollte nicht dazu gehören – sein Arbeitsplatz ist der Wald, keine Mülldeponie. Am Montag entdeckt er einen Schrotthaufen im Wald an der Herzberger Aue: Schrankregale liegen neben Kisten mit Dekomaterial, ein Katzenklo neben einem Flachbildfernseher.

So etwas gehöre nicht in den Wald, findet auch Försterin und Jugendwaldheimleiterin Dajana Hausmann. Sie war die erste Ansprechpartnerin für Jörg Gödeke und sah sich vor Ort gleich selber um. „Anstatt die Elektrogeräte in den Wald zu fahren kann man sie doch auch beim Elektrohändler kostenlos zurückgeben“, zeigt sie sich verwundert. Das würde nicht nur den Wald und die Forstwirte schonen. Seltene Erden, die in Elektrogeräten enthalten sind, könnten recycelt werden, was sich wiederum auf Umweltprobleme positiv auswirken würde.

Ferner sei der Wald nicht nur Lebensraum für Tiere und Pflanzen, sondern auch Naherholungsgebiet für viele Menschen. Da störe der Unrat nicht nur optisch, denn durch Regen könnten giftige – und zuweilen krebserregende – Stoffe aus dem Müll gelöst werden und ins Grundwasser gelangen. Dies habe letztlich auch Folgen für die Gesundheit.

Jörg Gödeke ist nicht der einzige Forstwirt, der Müll an seinem Arbeitsplatz vorfand: Viele andere Forstwirte berichten ähnliches, selbst Waldbesucher wundern sich nicht selten über kaputte Autoreifen oder Plastiktüten mitten in der freien Natur. „Meist geschieht die unerlaubte Entsorgung im Wald in der Dämmerung. Da stellt man seinen Müll ab und fährt schnell wieder weg“, sagt Gödeke. Doch unerlaubter Umgang mit Abfällen ist strafbar und kann sehr teuer werden. In besonders schweren Fällen droht, gemäß dem § 326 StGB, sogar eine Freiheitsstrafe. Solche Taten bleiben auch nicht immer unentdeckt. Teilweise können die Täter überführt werden.

„Es ist vollkommen unverständlich, dass der Müll im Wald entsorgt wird“, meint Jörg Gödeke. „Sperrmüll wird von zu Hause abgeholt, da braucht man nicht selber fahren.“ Auch Elektroschrott könne man abholen lassen, außerdem können Käufer bei der Neuanschaffung eines Gerätes von der Rücknahmepflicht der Händler Gebrauch machen. Ebenso würde Metallschrott – oftmals sogar kostenlos – abgeholt werden.

Seien einem andernfalls die Kosten für Müllabholungen oder -entsorgungen zu groß, raten die Forstwirte zu Gemeinschaftsentsorgungen etwa mit Bekannten oder Nachbarn, um die Entsorgungskosten im Nachgang teilen zu können.

Unliebsam gewordene Stücke, die nicht mehr benötigt oder noch gut erhalten sind, könnten auch Spendenzentren überlassen werden. Dazu gehörten etwa Kleidung, Kuscheltiere, Kinderwagen, Roller oder Katzentoiletten.

„Müllentsorgung ist also gar nicht so schwierig und mit nur wenig Aufwand verbunden. Warum dann also den Müll im Wald entsorgen? Mit der richtigen Entsorgung macht man der Umwelt und den Menschen eine Freude“, heißt es vonseiten der Förster. Diese könnten sich dann wieder ihren eigentlichen Aufgaben widmen – und Waldbesucher können den Wald und die Natur wieder genießen.