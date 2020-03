Corona-Krise: Klinik Herzberg sagt Veranstaltungen ab

Aufgrund der aktuellen Corona-Krise sagt die Klinik Herzberg bis auf Weiteres alle Veranstaltungen ab. Darauf macht die Helios Klinik in einer Pressemitteilung aufmerksam. Davon betroffen sind unter anderem die Patientenakademie am 17. März, der Zukunftstag am 26. März, die Babykleiderbörse am 27. März, der Infoabend für werdende Eltern am 7. April sowie die Patientenakademie am 21. April. „Damit folgen wir der aktuellen Empfehlung des Robert-Koch-Instituts, wonach Großveranstaltungen intensiv bewertet werden sollen. Als Klinikbetreiber und Gesundheitsanbieter sind wir unseren Patienten und Besuchern verpflichtet. Daher möchten wir kein unnötiges Risiko eingehen und die Übertragung von Infektionskrankheiten auf Patiententreffs und Klinikveranstaltungen verhindern“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Neben der Klinik Herzberg haben auch andere Einrichtungen Veranstaltungen abgesagt, unter anderem die Universität und die HAWK Göttingen.