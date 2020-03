Ehrungen stehen beim MTV Elbingerode im Mittelpunkt

Elbingerode. Mehr als 60 Mitglieder nehmen an der Jahreshauptversammlung des Vereins teil, 31 Mitglieder werden für ihre Vereinstreue ausgezeichnet.

Mehr als 60 Mitglieder nahmen an der 74. Jahreshauptversammlung des MTV Elbingerode teil. Nach den Berichten des Vorsitzenden Jonas Horenburg und des Turn- und Sportwartes Dietmar Finster über ein sehr aktives Treiben im Verein und den Berichten der Übungsleiter trug Gerald Spieß den Kassenbericht vor. 31 Mitglieder wurden anschließend für ihre langjährige Treue vom Verein geehrt.

Das Amt des Pressewarts stellte Janine Wehmeyer zur Verfügung, ihren Posten übernahm Anne Benseler. Der zweite Vorsitzende Dominic Wehmeyer, Schriftwartin Silvia Höschler und Jugendwartin Yvonne Brakel wurden im Amt bestätigt. Als Kassenprüferin schied Beate Otto aus und wurde durch Denise Wehmeyer ersetzt. Der Turnausschuss wurde wiedergewählt. Horenburg dankte dem Vorstand und dem Turnausschuss sowie den Mitgliedern für die geleistete Arbeit. „Schön wäre es, wenn sich an den Tagen der Arbeitseinsätze mehr Vereinsmitglieder beteiligen würden“, so der Vorsitzende.

Einige Termine stehen fest: Am 14. März findet das Prellball-Mettwurst-Turnier statt, das Maiwandern ist wieder am 1. Mai. Die Sportabzeichenverleihung ist am 9. Mai auf dem Sportplatz. „Unser Wunsch wäre es, 50 Abzeichen zu verleihen“, sagt Horenburg.

Ehrungen

25 Jahre: Michael Mursal, Manuel Brakel

30 Jahre: Inken Karykowski, Steffen Henniges, Birgit Lohrengel, Jennifer Plümer, Heidi Weber

40 Jahre: Heinz-Werner Kubitschke, Eberhard Fredrich, Andreas Gödeke, Marion Gödeke, Helga Klaproth, Norbert Klaproth, Jörg Spillner, Jens Wemheuer

50 Jahre: Edgar Barke, Jürgern Brakel, Andrea Lux, Astrid Cobb, Bernd Diekmann, Ralf Wehmeyer, Frank Wehmeyer Annegret Heider, Sabine Koch, Gerd Reimann, Reiner Wedekind, Rosemarie Wegener, Dieter Spillner

60 Jahre: Willi Bode, Peter Finster, Günter Wemheuer