Altpapiercontainer gehen in Flammen auf

In der Edelweißstraße sind zwei Altpapiercontainer in Brand geraten.

Herzberg. In der Nacht zu Montag kam es in Herzberg zu einem Brand. Die Polizei hat die Ermittlungen zu Brandursache und zu möglichem Verursacher aufgenommen.

In der Nacht zum Montag sind zwei Altpapiercontainer aus Kunststoff in der Edelweißstraße in Flammen aufgegangen. Das berichtet die Feuerwehr Herzberg. Demnach wurden die Einsatzkräfte um 0.50 Uhr zu dem Brand gerufen. Das Feuer hatte sich bereits auf mehrere, neben den Containern stehende Zypressen ausgebreitet, konnte aber nach Eintreffen der Einsatzkräfte schnell von einem Trupp unter Atemschutz gelöscht werden. Sie verhinderten, dass die Flammen auf ein Mehrfamilienhaus überspringen. Um verblieben Glutnester auszuschließen, wurde die Einsatzstelle zum Abschluss mit der Wärmebildkamera kontrolliert sowie die Überreste auseinander gezogen und ausreichend gewässert. Die Polizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen zur Brandursache und einem möglichen Verursacher aufgenommen.