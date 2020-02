Wulftens Wehr reicht Rechnung bei Radio ffn ein

Die Mitglieder der Feuerwehr Wulften sind einer Einladung des Radiosenders Radio ffn nach Hannover gefolgt. Grund hierfür war der Gewinn bei der Aktion „ffn zahlt deine Rechnung“: Ortsbrandmeister Grégory Mickiewicz hatte dort im Vorfeld eine Rechnung im Wert von 737 Euro für Funktionswesten eingereicht, die im Rahmen des Gewinnspiels gezogen wurde. Für die offizielle Übergabe der Westen fuhren Mickiewicz, Jugendfeuerwehrwart Lukas Krause, Fabian Kalefe und Frederik Kalis zusammen mit dem Stellvertretenden Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes Osterode, Markus Herzberg, ins Funkhaus von Radio ffn nach Hannover.

Nachdem sie vom zuständigen Redakteur Cedric Werner in Empfang genommen wurden, wurden sie von den Moderatoren Frank Schambor, Caro Gawehns und Axel Einemann im Sendestudio begrüßt. Die Mitglieder der Feuerwehr wurden im Laufe des Vormittags mehrfach durch Programmbeiträge und Interviews in die Sendung eingebunden. Sie hatten so die Möglichkeit, über ihre ehrenamtliche Tätigkeit in der Freiwilligen Feuerwehr sowie der damit verbundenen Kinder- und Jugendarbeit zu berichten.

Moderation in voller Einsatzbekleidung der Feuerwehr

Als Höhepunkt kleidete sich Moderator Axel Einemann mit der mitgebrachten Einsatzbekleidung ein. Neben der persönlichen Schutzbekleidung bestehend aus Stiefeln, Hose, Jacke und Helm gehörte auch ein Atemschutzgerät mit Maske zu der Ausrüstung. So ausgestattet moderierte er einen Teil der Sendung und informierte den Zuhörern aus eigener Erfahrung, dass die 20 Kilogramm zusätzliches Gewicht auf Dauer eine nicht zu unterschätzende Belastung darstellten.

In den Pausen hatten die Wulftener Wehrleute die Gelegenheit, sich von Cedric Werner durch das Funkhaus führen zu lassen und sich über die Abläufe im Hintergrund zu informieren. Die Moderatoren der Morgensendung nahmen sich ebenfalls die Zeit, das Studio mit der darin befindlichen Technik und die Programmabfolge zu erklären.

Nach Ende der Sendung nutzten die Feuerwehrmitglieder die Gelegenheit, in Hannover den Leitstand der „Autorisierten Stelle Digitalfunk Niedersachsen (ASDN)“ an der Zentralen Polizeidirektion in der Tattenbergallee in Hannover zu besichtigen. Die ASDN überwacht das digitale Funknetz der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, kurz „BOS“, in Niedersachsen.