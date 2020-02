Chef auf Zeit: Pflegeschüler leiten Klinikstation

Um die in der Ausbildung gelernten Inhalte umfassend anzuwenden und sich optimal auf das Examen vorzubereiten, haben die Auszubildenden des Kurses 17/20 A seit Mitte Februar die Leitung der Station 42 der Helios Klinik Herzberg Osterode übernommen.

13:25 Uhr auf Station 42, Allgemein- und Viszeralchirurgie. Zehn Auszubildende sitzen in 2-er oder 3-er Grüppchen im Mitarbeiterraum oder an der Stationskanzel. Es ist Übergabe-Zeit, das heißt die Auszubildenden der Frühschicht berichten den Auszubildenden der Spätschicht über die Patienten. So wird sichergestellt, dass alle, die an der Betreuung des Patienten beteiligt sind, über den Krankheitsverlauf oder anstehende Untersuchungen informiert sind.

Im Anschluss an die Dienstübergabe beginnen einige Auszubildenden der Spätschicht ihren ersten Pflegerundgang. Es werden Medikamente ausgegeben oder Verbände gewechselt. Jede ausgeübte Tätigkeit und alle wichtigen Informationen zum Zustand des Patienten werden dabei in der digitalen Patientenakte festgehalten. Eine weitere Auszubildende, die von ihren Mitschülern zur Stationsleitung gewählt wurde, organisiert den internen Transport von einem Patienten in den OP. Dann kümmert sie sich um die Nachbestellung von Medikamenten und Medizinprodukten.

„Mit dem Projekt ‘Schüler leiten eine Station’ übernehmen die Auszubildenden für zwei Wochen die Verantwortung für die Station – von der Pflege und Betreuung der Patienten über die Organisation des gesamten Stationsablaufs bis hin zur Kommunikation mit anderen Fachbereichen der Klinik und externen Einrichtungen. Für Fragen und zur Unterstützung sind Lehrer, Praxisanleiter und examinierte Pflegekräfte stets ansprechbar“, erklärt Doris Welzel, Leiterin des Helios Bildungszentrums Südniedersachsen, das Projekt. „Bevor das Projekt begann, haben sich die Auszubildenden im Unterricht auf die speziellen Krankheiten und ihre Behandlung sowie die administrativen Aufgaben vorbereitet.“

„Das Projekt wird in der Helios Klinik Herzberg/Osterode seit mehreren Jahren erfolgreich durchgeführt. In dieser Zeit können die Auszubildenden nicht nur ihr in den letzten Jahren erworbenes Wissen umfassend anwenden, sondern auch ihr eigenständiges und eigenverantwortliches Handeln schulen. Dieser praktische Einsatz ist die beste Vorbereitung auf das anstehende Examen und den Berufsalltag“, sagt Pflegedirektorin Natascha Möller-Seseke.