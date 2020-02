Das letzte Mal: Rusteberg fährt im Wartburg zur Arbeit

Besondere Überraschung für Hans Walter Rusteberg (Mitte) in Wulften: Der scheidende Leiter der Polizeiinspektion Northeim, der jüngst offiziell in den Ruhestand verabschiedet wurde, wurde an seinem letzten Diensttag von seinem Stellvertreter Niklas Fuchs (rechts) und Personalsachbearbeiter Martin Merkel (links) abgeholt und im historischen Original Dienst-Wartburg zur Arbeit gebracht. Das Fahrzeug ist sonst im PS Speicher in Einbeck zu bewundern.

