Wieder mal den Aufstieg geschafft

Das hat Tradition: Seit 53 Jahren treffen sich einmal im Jahr morgens um 7.45 Uhr die Freunde des Wanderclubs Lonau zum Aufsteig auf die Hanskühnenburg. Los ging es dieses Mal auf dem Parkplatz Pension „ Haus Am Waldesrand“ in Lonau. Natürlich ist das schönste am Aufstieg die Rast. In der Ruhehütte gegenüber der „Alten Brücke“ wurde der erste Halt gemacht. Gerhard Walter spendierte den Pausensnack, Friedel Grobecker stimmte die Wanderhymne „Leise, ganz leise kommt der Rausch,“ an.Auf der Hanskühnenburg wurde gegessen, getrunken und eine Runde geknobelt. Danach wurden einzelne Wanderkameraden wegen ungebührlichem Verhaltens bei der letzten Wanderung durch „Richter“ Gerhard Walter zu jeweils 10.000 „Hanskühnenburgtalern“ verurteilt. Natürlich war auch Reinhold Roggenbuck mit seiner „Steierischen“ zur Stelle. Nach ein paar geselligen Stunden machten sich einzelne Wanderfreunde zu Fuß auf den Abstieg, andere wurden vom Wirtsehepaar gefahren. Der gemütliche Abschluss mit den Frauen fand in der Pension „Haus am Waldesrand“ statt.

