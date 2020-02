Auch früher schon: „Wald versucht, sich immer wieder anzupassen“

Der Wald verändere sich ständig und versuche, sich anzupassen, so Dr. Karl Schumann in seinem Vortrag „Was geschieht mit unserem Wald?“, zu dem die SPD-Abteilung Hattorf eingeladen hatte. Rund 40 Interessierte waren in den Landgasthof Trüter nach Hattorf gekommen. Seit der letzten Eiszeit würde der Wald genutzt und zur Kulturlandschaft umgebaut, berichtete Schumann. Der deutsche Wald sei weltweit der am besten erschlossene mit einer...